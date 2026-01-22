Начальника участка «Адмиралтейских верфей» отправили под домашний арест за взятки

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения начальнику участка №2 цеха №8 АО «Адмиралтейские верфи» Николаю Колчеву, обвиняемому в получении взяток в крупном размере (п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, два эпизода). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, с 1 сентября 2022 года по 11 января 2023 года господин Колчев предложил подчиненному передавать ему часть зарплаты за установление повышенного коэффициента трудового участия по аккордному наряду оплаты труда, а в случае отказа пригрозил снижением коэффициента.

Следствие считает, что с 11 января 2023 года по 14 октября 2024 года он получил от этого работника не менее 645 тыс. рублей. Аналогичным образом, по данным следствия, с 1 сентября 2022 года по 10 февраля 2023 года он получил от другого сотрудника не менее 275 тыс. рублей

Николая Колчева задержали 21 января 2026 года, в тот же день ему предъявили обвинение. Суд отказал следствию в заключении под стражу и отправил обвиняемого под домашний арест до 20 марта 2026 года.

Артемий Чулков