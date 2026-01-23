Временно крепкий

Валютные депозиты в банках в 2025 году заметно росли, несмотря на ухудшение ценовой конъюнктуры российского экспорта, это в том числе сохраняло рубль крепким, отмечают аналитики. По их ожиданиям, ослабление национальной валюты возможно во втором полугодии этого года — по мере снижения ключевой ставки ЦБ, оживления экономики и роста импорта на фоне смягчения денежно-кредитных условий.

По данным ЦБ, экспорт российских товаров по итогам десяти месяцев 2025 года составил $339,8 млрд, что на 4,3% ниже уровня аналогичного периода 2024-го. Главным фактором такого снижения стало падение стоимостных объемов поставок минеральных продуктов — до $186,6 млрд (минус 14,7%) — на фоне низких мировых цен на них и действия квот ОПЕК+. Доля топливно-энергетических товаров в экспорте РФ сократилась до 54,9% против 61,6% годом ранее, оценили в Институте Гайдара.

Ценовое давление на российский экспорт в минувшем году усиливалось по большинству сырьевых позиций. Сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) к концу ноября опустился до 54,8 пункта, обновив минимум с начала 2021 года. Снижение цен на российскую нефть и расширение дисконтов на нее стало ключевым фактором: «скидка» на Urals к концу ноября превышала $20 за баррель.

Негативная динамика сохранялась и в сельскохозяйственном экспорте. По данным Института Гайдара, экспорт продтоваров и сельхозсырья за десять месяцев сократился на 10,3% год к году, до $31,5 млрд. Физический объем экспорта зерна в июле—ноябре снизился на 13,3% год к году. При стабильных долларовых ценах на зерно укрепление рубля существенно сократило рублевую выручку экспортеров.

Снижение цен отмечалось и на рынке минеральных удобрений. Осенью 2025-го стоимость карбамида на условиях FOB Baltic упала на 18,2% после летнего роста, в ЦЦИ это объясняют слабым мировым спросом. Исключением оставался энергетический уголь, цены на который в ноябре выросли на 5% месяц к месяцу, однако этот эффект оказался краткосрочным.

Российский импорт в 2025 году при этом оставался относительно стабильным. По оценкам Института Гайдара, за январь—октябрь он составил $224,4 млрд (минус 2,4% год к году) при сокращении ввоза инвестиционных товаров и росте доли потребительского импорта. Реальный эффективный курс рубля за этот период укрепился более чем на 15%, что, однако, не привело к сопоставимому росту импорта, указывая на охлаждение внутреннего спроса.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко отмечает, что снижение цен экспорта окажет влияние на валютный рынок в 2026 году. При сохранении нынешнего состояния сырьевых рынков экспортная выручка будет сокращаться быстрее, чем в 2024–2025 годах, что ограничит приток валюты в экономику РФ и станет одним из источников ослабления рубля по мере нормализации денежно-кредитной политики. При этом, по словам эксперта, эффект от снижения экспортных цен не является мгновенным: в первой половине 2026 года его влияние может быть компенсировано высокой реальной ставкой и продажей валюты регуляторами, тогда как во второй их вклад в динамику курса будет усиливаться на фоне снижения ключевой ставки и сокращения продажи валюты в рамках бюджетного правила.

В 2025-м дополнительную поддержку рублю обеспечивал приток валютных депозитов в банковскую систему. По итогам года индикатор M2 вырос на 10,6%, а широкая денежная масса без учета валютной переоценки — на 12,2%. Валютные депозиты за год увеличились почти на $40 млрд, оценивает Егор Сусин из Газпромбанка.

Григорий Жирнов из НИУ ВШЭ считает, что в течение последнего года реальный эффективный курса рубля был на 15–20% крепче долгосрочного тренда и при реальной ключевой ставке около 10% сложившаяся динамика курса является ожидаемой. По мере снижения ставки и восстановления импорта курс будет возвращаться к более нейтральному уровню — отметим, впрочем, что представления о «равновесном курсе» зависят от используемой методологии (см. график).

Ряд поддерживающих рубль факторов эксперты рассматривают как временные. Краткосрочную динамику курса Денис Попов из ПСБ связывает прежде всего с сезонными и операционными особенностями. Он указывает на снижение спроса на валюту со стороны импортеров и увеличение ее предложения со стороны экспортеров. По его оценке, при благоприятном новостном фоне рубль может в ближайшие недели укрепляться до уровней около 10,5 руб. за юань и 72,5 руб. за доллар. Но снижение валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на нефть будет ограничивать потенциал устойчивого укрепления рубля. Дмитрий Полевой из «Астра УА» полагает, что, несмотря на ожидаемое сокращение экспорта и продаж валюты со стороны Банка России, в первом полугодии 2026 года курс рубля может оставаться близким к текущим уровням.

Артем Чугунов