Цемент прокладывает путь

Крупнейший в России производитель цемента «Цемрос» запустил направление по строительству дорог с цементобетонным покрытием. Группа планирует сформировать два подразделения и построить в этом году 45 объектов на собственных площадках. Массовое создание цементобетонных магистралей может увеличить потребность в цементе в рамках дорожного строительства более чем в два раза. Дополнительные рынки сбыта компаниям нужны из-за сокращения спроса на их продукцию.

«Цемрос» запустил направление по строительству автомобильных дорог, рассказали “Ъ” в компании. Холдинг планирует сформировать два специальных подразделения, которые будут отвечать за создание и ремонт объектов. Они начнут работу в Приволжском и Центральном федеральном округах. Запланировано формирование собственного парка техники: ресайклеров, грейдеров и катков. В направление планируется вложить более 1,1 млрд руб.: 300 млн руб. в формирование команды и технику, более 800 млн руб.— в работы.

«Цемрос» — крупнейший в России производитель цемента, до 2023 года работал как «Евроцемент». Компания, по собственным оценкам, занимает 33% рынка и выпускает в год 20,9 млн тонн продукции. В ее составе 18 заводов и 30 карьеров в 13 регионах. Собственники бизнеса не раскрываются. В 2021 году Сбербанк продал его структурам «Смиком».

Серийным строительством дорог «Цемрос» начал заниматься в 2025 году, когда на промышленных площадках холдинга были реализованы два проекта. В плане на 2026 год — 45 объектов, которые также расположены на предприятиях компании. По мере формирования компетенций услуги планируется предлагать внешним заказчикам. Программа «Цемроса» предусматривает строительство дорог с цементобетонными покрытиями, укрепленными основаниями и по методу холодной регенерации.

Дороги с бетонным покрытием считаются более прочными и износостойкими, чем с асфальтовым. Но в России они встречаются редко: строительство считается более дорогостоящим. По оценкам Neo, бетонные дороги дороже асфальтовых на 25–50%. Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь говорит, что за 2024 год в стране были введены в эксплуатацию 1,87 тыс. км дорог общего пользования с твердым покрытием, из них только 2 км, или 0,1%,— цементобетонные. Президент Ассоциации бетонных дорог Виктор Ушаков отмечает, что на такое покрытие приходится не более 2% в России. Во многих странах этот показатель составляет 15–30%, продолжает он.

Виктор Ушаков считает, что сейчас экономика дорожного строительства меняется: ранее цемент был дефицитным, а битум — практически отходом, но цена последнего растет. Эксперт считает, что стоимость дорог с цементобетоном и асфальтобетоном (содержит битум, щебень, песок и минеральный порошок) сопоставима. Первые более долговечны: служат 30 лет, не требуют частого ремонта и могут пропускать тяжелый транспорт, констатирует он. В «Союзцементе» считают, что за счет этого можно снизить расходы на инфраструктуру.

Для цементной промышленности строительство бетонных дорог интересно из-за возможного увеличения потребления продукции. Владимир Гузь поясняет, что в зависимости от конструкции на 1 км пути в их случае требуется до 2 тыс. тонн цемента. «Если строится 1 тыс. км скоростного цементобетонного шоссе, то это 2 млн тонн цемента, или 3,5% федерального потребления»,— подсчитал он. Сейчас для автомагистралей с цементно-укрепленным основанием требуется 0,3–0,9 тыс. тонн на 1 км.

Поиски новых каналов сбыта для цементников актуальны в свете резкого снижения спроса на их продукцию.

Согласно «Союзцементу», в январе—ноябре 2025 года потребление цемента в России снизилось на 9,4% год к году, до 57,4 млн тонн. Это вынуждает производителей сокращать объемы выпуска продукции. Например, «Цемрос» в 2025 году остановил «Белгородский цемент», частично законсервировал предприятия в Ульяновской и Липецкой областях.

Владимир Гузь считает, что в перспективе начать развивать направление дорожного строительства могут и другие крупные производители. Но он сомневается, что доля цементобетонных покрытий в России в ближайшее время существенно возрастет, так как для увеличения показателя потребуется административное воздействие.

Александра Мерцалова