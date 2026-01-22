Минобороны начало проверку информации о давлении на срочников из Миасса

Командование Восточного военного округа начало проверку после сообщений о давлении на срочников из Миасса Челябинской области при подписании контрактов. Об этом пресс-служба Минобороны России сообщила 74.RU.

«Командованием Восточного военного округа по данному вопросу проводится проверка. В случае выявления фактов нарушения законодательства виновные лица будут привлечены к ответственности»,— сказали в ведомстве.

Накануне издание сообщало, что депутат Миасского городского округа Анастасия Борисова обратилась в военную прокуратуру с просьбой проверить сообщения двух срочников, которые заключили контракт с Минобороны. Они утверждали, что сделали это под физическим и моральным давлением. Депутат отметила, что факт применения насилия и угроз для получения подписи делает такой контракт юридически ничтожным.

К Анастасии Борисовой обратились родственники 18-летнего Ивана Морозова и 20-летнего Семена Сергеева. Оба парня были направлены на службу в Уссурийск. Иван Морозов рассказал 74.RU, что «агитаторы без воинских званий» заставляли его приседать и скручивали руки за каждый отказ подписать контракт. По его словам, он не выдержал физического насилия и подписал контракт «лежа на полу». Семен Сергеев сказал, что на него давили психологически. По данным 74.RU, в поезде в Уссурийск больше сотни других срочников также подписали контракт.