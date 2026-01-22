Имущество петербургского производителя катеров выставили на торги за 232 млн рублей

ООО «Новтехсервис» организовало торги по продаже имущества ранее обанкротившегося петербургского проектировщика и производителя судов и катеров на воздушной подушке АО «Центральное конструкторское бюро "Нептун"», следует из данных ЕФРСБ.

Имущество должника разбито на пять лотов общей стоимостью 232,6 млн рублей. Среди них плавучий композитный док «Паллада-50» проект 19371, станки, сварочное оборудование и два автомобиля. Торги назначены на 6 марта 2026 года.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом АО «ЦКБ "Нептун"» банкротом летом прошлого года. Инициатором процедуры в мае 2024 года стал индивидуальный предприниматель Евгенией Гуляев. Его требования к «Нептуну» с учетом неустойки составляли 17,9 млн рублей. В феврале 2025 года в отношении ЦКБ была введена процедура наблюдения. В ходе наблюдения в реестр кредиторов были включены ПАО «ТГК-1», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ПАО «Выборгский судостроительный завод», АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и другие, а требования возросли до 741,1 млн руб.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, с января 2024 года ЦКБ «Нептун» возглавлял Виталий Уминский. Учредители не раскрываются. Однако из финотчетности компании следует, что до 2022 года акционерами ЦКБ «Нептун» были АО «Корпорация"Оборонные технологии"» (89,9%) и АО «Производственная компания "Оборонные технологии"» (10,1%).

Владимир Колодчук