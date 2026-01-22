Смольный объяснил необходимость рекультивации бывшей свалки в Яблоновском саду

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников заявил, что город считает необходимым рекультивировать бывшую свалку в Яблоновском саду, несмотря на проводившиеся в советское время работы. Об этом он сказал 22 января на пресс-конференции в ТАСС, комментируя позицию активистов, выступающих против проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс Карты» Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

По словам господина Корабельникова, основанием для работ является утвержденный реестр объектов накопленного вреда, которые должны быть приведены в безопасное состояние. Он подчеркнул, что такие территории обследуются Росприроднадзором, который оценивает создаваемый объектом вред и потенциальный эффект от рекультивации.

«Есть глобальная задача, поставленная перед всей страной: все опасные объекты, которые находятся в этом реестре, привести к состоянию, в котором они не будут вредить окружающей среде и тем жителям, которые проживают в непосредственной близости. Каждую из этих свалок обследует Росприроднадзор и по результатам этих обследований делает вывод в отношении того, какой вред эта свалка создает и рекультивация этой свалки какому количеству людей принесет пользу»,— сказал вице-губернатор.

Он добавил, что свалку обследовали специалисты, которые пришли к выводу, что принятых ранее мер недостаточно: опасные выделения сохраняются.

«Те технологии, которые существовали в Советском Союзе, это не те технологии, которые используются сейчас. Сейчас мы пошли вперед, мы понимаем, как работать с этими территориями»,— считает чиновник.

В рамках работ планируют сделать специальные противофильтрационные экраны, чтобы фильтраты и загрязненная вода не попадали в водоемы города. Проект рекультивации проходит все необходимые экспертизы. По их результатам город обсудит его с жителями, отметил Алексей Корабельников.

«Мне кажется, те жители, которые живут в непосредственной близости, должны быть заинтересованы в том, чтобы и из окон, когда они смотрят, там был красивый вид, было где погулять с животными, с детьми, провести время. Это должен быть современный парк»,— добавил он.

Господин Корабельников сослался на опыт Петербурга по созданию общественных пространств и выразил уверенность, что территория сохранит парковую функцию. Он отметил, что понимает беспокойство жителей, но считает, что после рекультивации сад станет лучше.

Артемий Чулков