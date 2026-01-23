Неровный ТИК привели к общему знаменателю

Санкт-Петербургская избирательная комиссия (СПбИК) окончательно утвердила сокращение численного состава территориальных избирательных комиссий (ТИК) города. Большинством голосов ГИК решил, что составы избиркомов № 1–30 будут сокращены с 13 до 10 членов. Это решение завершает двухгодичную реформу, в ходе которой аналогичному сокращению в 2025 году подверглись составы ТИК № 31–64. Таким образом, все 64 территориальные комиссии города теперь будут одинаковы по количеству членов. С таким количеством членов участков пройдет «выборный» 2026 год — в Петербурге будут избирать парламентариев Законодательного собрания и депутатов Государственной думы, представляющих регион.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Официальным обоснованием реформы, которое уже второй год озвучивает зампред СПбИК Олег Зацепа, является оптимизация бюджетных расходов. «При повышении зарплат каждый член комиссии обходится бюджету дороже»,— настаивает господин Зацепа. Ранее председатель комиссии Максим Мейксин утверждал, что подобная мера позволила бы сэкономить почти 25% расходов на ТИК, если бы была принята ранее.

Главным критиком и единственным, кто проголосовал против решения 22 января, выступил член СПбИК от «Яблока» Павел Шапчиц. Он назвал доводы об экономии несостоятельными на фоне общего роста расходов горизбиркома на 276% с 2021 года. «Инфляция за пять лет составила примерно 50%, рост зарплат — примерно 70%. То есть траты горизбиркома опережают и инфляцию, и рост зарплат в разы. Конечно, довод о экономии не выдерживает никакой критики»,— настаивал на заседании «яблочник». По его словам, если у горизбиркома выделен бюджет на премирование сотрудников ТИКа, это не означает, что его необходимо расходовать полностью. То есть, продолжает господин Шапчиц, ГИК мог бы тратить меньше.

Олег Зацепа же в ответ пояснял, что как раз из-за роста зарплат сокращение и необходимо. Максим Мейкcин также согласен с целесообразностью инициативы. Более того, по его словам, повышение выплат у членов избиркомов привело к «очень серьезному улучшению качества» их работы.

Однако главный контраргумент «Яблока» касается не денег, а принципа формирования комиссий.

В Заксобрании Петербурга представлено шесть парламентских партий, за которыми по закону закреплено 50% мест в ТИКах. Если число кандидатур от партий превышает половину состава комиссии, органу, формирующему комиссию, следует назначить их «с учетом максимального представительства» каждой из партий, следует из методических рекомендаций ЦИК РФ. При численности ТИК в 13 человек такое «максимальное представительство» для шести партий было технически достижимо. Но при сокращении состава до 10 человек выполнить эту рекомендацию становится невозможно: пять мест отводится партиям по закону, но шестой партии место уже не гарантировано — она автоматически становится «шестым лишним».

Весной 2025 года ГИК сократил 34 территориальные комиссии с 13 до 10 человек, также ссылаясь на экономию бюджетных средств. В июне эти ТИКи были сформированы на период 2025–2030 годов. Тогда в их состав не вошли представители большинства парламентских партий. От «Яблока» в ТИКи не вошли 19 выдвинутых кандидатов из 34. «Справедливая Россия» отчиталась о десяти отказах, КПРФ о четырех, «Новые люди» об одном. Тогда же глава фракции Александр Шишлов направил жалобу председателю ЦИК Элле Памфиловой, прямо указывая на нарушение методических рекомендаций. В ответ председатель ГИК Максим Мейксин публично рассказал, что кандидаты от «Яблока» не были допущены за «антигосударственную деятельность». «Мы исходим из того, что нужен компромисс между соблюдением прав политических партий и разумной экономией бюджетных средств»,— резюмировал Максим Мейксин.

«Год назад, когда только обсуждалось первое сокращение составов ТИК, я предупреждал, что ни один из представителей той партии, которая окажется "шестой", не сможет войти даже во вторую пятерку кандидатов. Мне тогда возражали, что представители всех шести парламентских партий все равно смогут попасть в комиссии. Однако практика 2025 года показала совершенно иное. Из 34 переформированных ТИК ни в один не вошел ни один представитель от той партии, которая в каждом конкретном случае оказалась "шестой"»,— напомнил господин Шапчиц. По его словам, это доказывает, что целью отбора является максимально удалить представителей парламентских партий от работы на выборах и заменить их представителями администрации или людьми без опыта.

В руководстве ГИК указывают, что федеральное законодательство допускает численность ТИК от 5 до 14 членов, поэтому установление планки в 10 человек не является нарушением. Господин Зацепа также заявил, что судебная практика не подтверждает тезисов о незаконности сокращения при невозможности включить представителей всех парламентских партий. По его словам, суды не вставали на сторону тех, кто пытался оспорить отказ во включение в состав ТИК. Кроме того, настаивал Максим Мейксин, они опираются в первую очередь на федеральный закон, а потом уже на методические рекомендации.

За сокращение составов 30 ТИК проголосовали 11 присутствовавших членов горизбиркома. Против из тех, кто был на заседании, проголосовал лишь представитель «Яблока».

Член городской избирательной комиссии от КПРФ Андрей Беляков рассказал «Ъ Северо-Запад», что на заседании не присутствовал. Он отметил, что партию в первую очередь не устраивает рейтинговое голосование, на основе которого и формируются комиссии.

«Нам, разумеется, не нравится такое сокращение.— прокомментировал изменения первый секретарь горкома КПРФ Роман Кононенко.— Мы считаем, что большая численность комиссий благоприятнее сказывается на чистоте избирательного процесса». Господин Кононенко заявил, что о причинах такого решения не знает. Чтобы пройти по рейтингу, коммунисты, по словам Роман Кононенко, уже сейчас работают над подбором кандидатур: «Многие наши товарищи, которые уже работают в комиссиях, там и останутся. Подбираем самых достойных и квалифицированных. Работаем и над подготовкой наблюдательного корпуса — этим инструментом мы продолжим пользоваться».

Глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова отметила, что такое сокращение дает возможность формировать комиссии абсолютно из лояльных людей. «Все равно какая партия, лишь бы люди голосовали, как надо, и закрывали глаза на то, что не надо. При формировании ТИКов в предыдущий раз мы потеряли достаточное количество своих представителей. Были направлены обращения в Центральную избирательную комиссию, но она, к сожалению, не усмотрела никаких нарушений. В правовом поле это возможно.— говорит Надежда Тихонова.— Но это неправильно, когда партия присутствует в городском парламенте, в Госдуме, но ее нет в комиссиях. Это, безусловно, ущемляет права партии».

Госпожа Тихонова также отметила, что в сентябре, во время выборов нескольких уровней, на сокращенные комиссии ляжет достаточно серьезная нагрузка. «Справедливая Россия», учитывая ситуацию, также делает акцент на подборе кандидатур, чтобы им не смогли отказать из-за отсутствия высшего образования или опыта.

