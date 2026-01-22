РЖД протестировала поезд «Иволга» на маршруте от Москвы до Калуги

Российские железные дороги совместно с департаментом транспорта Москвы и Центральной пригородной пассажирской компанией провели тестовую поездку электропоезда «Иволга» по маршруту Киевский вокзал — Калуга — Киевский вокзал. Рейс прошел без пассажиров и носил технический характер, сообщила пресс-служба РЖД. Основной целью поездки стало изучение возможности эксплуатации поезда на инфраструктуре общего пользования, где одновременно курсируют пригородные, дальнего следования и грузовые поезда.

Специалисты анализировали работу систем автоматики и телемеханики, устойчивость энергообеспечения, допустимые скоростные режимы на отдельных участках, а также соответствие габаритов поезда параметрам пассажирской инфраструктуры. Особое внимание уделялось взаимодействию состава с платформами и техническими объектами на маршруте.

Поезд прошел более 300 км, разгоняясь до максимальной скорости 160 км/ч. В пути проверялись фактическое время хода между станциями, прохождение через мосты, тоннели и путепроводы, а также работа тягового и энергетического оборудования.

Тестирование «Иволги» прошло в рамках проекта развития межрегиональных связей в Центральном транспортном узле, который объединяет 11 субъектов России с населением более 31 млн человек. В регионе ЦТУ сегодня совершается почти 75% всех пригородных перевозок в стране. Цель проекта — сделать поездки быстрее и комфортнее, создать предсказуемую железнодорожную связь между столицей и регионами.