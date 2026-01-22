Окуджава, Альбинони, Мисс Татарстан и битва снежками

В ближайшую неделю в Казани выступят барды и струнный квартет, в театре представят национальную сказку. Любителей спорта ждут на матчах «Ак Барса», УНИКСа и на битве снежками, а ценителей красоты - на выставке китайского искусства и конкурсе красавиц Татарстана.

«Третий автор»

25 января в Татарской Государственной Филармонии им. Габдуллы Тукая для любителей палаток и гитар состоится концерт КСП-шников. Барды Юлия Зиганшина, Ирина Колесникова, Светлана Цывкина, Максим Попов исполнят как классику авторской песни, так и песни современников.

«Шедевры классики при свечах»

Любители музыки барокко 27 января в Бальном зале смогут послушать при свечах диалог тонких струнных тембров и живого, трепетного света. В исполнении струнного квартета прозвучат «Ария "Воздух"» Баха, «Маленькая ночная серенада» Моцарта, «Адажио» Альбинони, части концертов из цикла «Времена года» Вивальди и другие творения великих композиторов.

«Мирас»

Любителей национальной эстрады ждут 27 января в концертном зале КДК им. В. И. Ленина на концерте Татарского народного хора «Мирас» «Таныш монар». В программе — известные татарские народные песни, наполненные теплом и национальным колоритом.

Красота

«Китайские коллекции музеев России»

До конца января в ГБУК РТ Елабужский Государственный Историко-Архитектурный и Художественный Музей-Заповедник работает выставка китайской коллекции Национального музея Республики Татарстан. На выставке представлены экспонаты из личных коллекций - высокохудожественные изделия из красного лака, бронзовые статуэтки буддийских богов, образцы художественной резьбы по дереву и камню, посуда, картины на рисовой бумаге, религиозные предметы из китайской жизни XVIII – XX вв.

«Мисс Татарстан-2026»

26 января в новом театре имени Галиасгара Камала состоится финал XXVIII конкурса красоты «Мисс Татарстан-2026». Из 30 самых красивых девушек республики будут выбраны профессиональным жюри «Мисс Казань» и «Мисс Татарстан». В шоу примут участие звездные артисты.

Спектакли

«Су анасы»

25 января Театр кукол ЭКИЯТ представит музыкальный спектакль «Водяная/Су анасы» (на татарском языке). В основе - сказка Габдуллы Тукая «Су анасы». По сюжету сказки деревенский мальчик, купаясь на речке, видит на мостках Водяную. Она расчёсывает волосы Золотым гребнем. Правительница подземной страны, увидев мальчика, ныряет в воду, а свой Золотой гребень забывает на мостках. Мальчик становится новым владельцем гребня, а вернется ли пропажа к своей хозяйке узнают зрители.

«Капитанская дочка»

Также 25 января на сцене Театра на Горького будет представлена драма «Капитанская дочка» по одноименному произведению Александра Пушкина. Спектакль расскажет историю молодого дворянина Петра Гринева, который, прибыв на службу в Белогорскую крепость, влюбляется в дочь коменданта Машу Миронову. Их судьбы кардинально меняются с началом крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева. Перед героями встает сложный моральный выбор, который помогает нерадивому Петруше превратиться в отважного и принципиального офицера.

Спорт

«Ак Барс»

24 января на «Татнефть-Арене» хоккеисты «Ак Барса» встретятся с новосибирским клубом «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В последний раз команды встречались 16 октября в Новосибирске. Тогда казанский клуб победил со счетом 4:1.

УНИКС

Казанский баскетбольный клуб УНИКС в ближайшее время проведет на домашней арене «Баскет-холл» два матча. 24 января казанцы встретятся с нижегородским «Пари» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а 28 января казанскому клубу предстоит сыграть с боснийской «Игокеей» в матче Winline Basket Cup.

Снежки

24 января в парке имени Урицкого состоится турнир по игре в снежки в рамках фестиваля «Крше». В соревновании примут участие восемь команд по пять человек, которым предстоит захватить флаг соперников, используя искусственные снежки. К участию приглашаются взрослые и дети, регистрация — на месте. Вход свободный.

Кино

«Мы — дети 41го года»

24 января в Новом театре им. Г. Камала в Камерном зале состоится кинопоказ ленты «Мы — дети 41го года», снятой по мотивам одноимённой автобиографической повести ученого-литературоведа Мухаммета Магдеева. В картине нет боевых действий, фронта, военных операций. Зритель видит только тыл — одну татарскую деревню, жители которой стараются существовать так, как привыкли: работать, веселиться, учиться, любить и просто жить. В центре внимания пять подростков 14-15 лет. Они отправляют отцов на фронт, а сами, охваченные пугающими мыслями, идут на учёбу. Ибо, как объясняет подросткам один из педагогов, воевать с Гитлером надо и на интеллектуальном фронте.

«Марти Великолепный»

Комедия «Марти Великолепный». Молодой амбициозный парень Марти Маузер готов пойти на всё ради осуществления своей мечты, чтобы доказать всему миру, что для него нет ничего невозможного. В ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири, Тайлер зе Креатор, Абель Феррара, Фрэн Дрешер и другие.

«Левша»

Фантастика «Левша». Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы. В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и другие.

«Сайлент Хилл»

Фильм ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл». Лента является экранизацией знаменитой видеоигры Silidnt Hill 2. Сюжет рассказывает историю Джеймса Сандерленда, который приезжает в окутанный туманом город Сайлент Хилл, получив письмо от своей покойной жены Мэри. В городе ему предстоит не только попытаться найти супругу, но и столкнуться с собственными глубинными страхами. Главные роли в фильме исполнили Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. Режиссером картины выступил Кристоф Ган, создатель первой экранизации «Сайлент Хилл».

Влас Северин