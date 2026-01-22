Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ХК «Автомобилист» проиграл «Авангарду» в овертайме

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл омскому «Авангарду» в овертайме. Встреча прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) в пользу гостей.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

У хозяев отличился Роман Горбунов. У гостей шайбу забил Майкл Маклауд, победную шайбу в овертайме забросил Эндрю Потуральски.

По итогам матча «Шоферы» занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (58 очков). «Авангард» — на третьем месте (67 очков).

Для «Авангарда» это четвертая победа подряд. Екатеринбургская команда прервала серию из четырех побед.

Следующий матч «Автомобилист» сыграет 26 января с хабаровским «Амуром» в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева

