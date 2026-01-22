В заксобрании послушали питбайки

Комитет заксобрания Нижегородской области по транспорту отправил на доработку инициативу депутатов из Городца, предложивших конфисковывать машины и мотоциклы, которыми управляют несовершеннолетние без водительских прав. Глава Городецкого округа Александр Мудров полагает, что статистика таких ДТП ежегодно растет, действующие санкции неэффективны, и необходимо ужесточить нормы КоАП РФ. Привлечь их к ответственности за вождение без прав невозможно, отметил чиновник. Однако юристы правительства и заксобрания напомнили, что авторам инициативы сначала предстоит доказать неэффективность недавно увеличенных штрафов.

Комитет заксобрания Нижегородской области по транспорту рассмотрел инициативу земского собрания Городецкого округа об ужесточении ответственности за управление транспортными средствами несовершеннолетними. Количество ДТП с участием подростков за рулем ежегодно растет, рассказал глава округа Александр Мудров. В последние годы в муниципалитете произошло 12таких происшествий, в которых были травмированы семь детей.

В 2024–2025 годах госавтоинспекторы остановили на дорогах 45 подростков. 37 из них управляли автомобилями, еще 18 человек были за рулем питбайков, которые по закону классифицируются как спортивный инвентарь и их водители не вправе выезжать на дороги общего пользования.

Фактически число нарушений кратно выше: далеко не все из них фиксируются сотрудниками госавтоинспекции, отметил Александр Мудров.

От полицейских молодежь пытается скрыться. В одном случае это уже обернулось погоней со стрельбой, пострадали трое подростков, съехав в кювет.

Водителя за руль пустили собственные родители, попросив отвезти их в гости, а он решил покататься с друзьями, уточнил глава Городца. По его словам, подростки любят устраивать «сходки» на внедорожных мотоциклах и мопедах, которыми можно управлять с 16 лет (при наличии прав и мощности двигателя до 125 куб. см), однако водительских удостоверений у них, как правило, нет. На таких ездоков постоянно жалуются местные жители, говоря, что подростки гоняют по паркам, скверам и пешеходному центру Городца. Юные мотоциклисты также вредят посевам, катаясь по полям местных сельхозпредприятий.

Действующего наказания родителям за неисполнение обязанностей по воспитанию детей недостаточно, полагают городецкие депутаты. А по ст. 12.7 КоАП РФ за управление без водительского удостоверения несовершеннолетних невозможно привлечь к ответственности. Поэтому земское собрание попросило областной парламент выйти в Госдуму РФ с законодательной инициативой внести поправки в ст. 12.7 и 5.35 КоАП РФ, чтобы можно было конфисковывать у собственников автомобили и мототехнику, которой управляют дети. «Необходимо наказывать родителей, которые не обращают внимание на поведение ребенка и поощряют его, покупая ему питбайк. Тем самым нарушают закон»,— призвал Александр Мудров. Конфискованную мототехнику затем можно передавать военнослужащим в зону СВО, говорится в обращении городецких депутатов.

В городецкой комиссии по делам несовершеннолетних предложили изымать транспорт не за первое, а за повторное нарушение. Впервые попавшийся подросток и его родители могут отделаться штрафами и предупреждением, полагают в КДН.

Юристы заксобрания и правительства Нижегородской области выдали инициативе отрицательные заключения. В 2025 году в регионе уже кратно повысили штрафы (до 2-3 тыс. руб.) за неисполнение родительских обязанностей. Для дальнейшего ужесточения санкций должна сформироваться административная практика, которая покажет неэффективность введенных штрафов, отметил начальник государственно-правового управления заксобрания Дмитрий Степанов. Кроме того, объективной стороной нарушения ст. 5.35 КоАП является неисполнение обязанностей по воспитанию детей, и конфискация транспорта как предмета нарушения к нему не применима — такую позицию занял Верховный суд РФ. Наконец, нормы Гражданского кодекса не исключают возмещения вреда, причиненного детьми, который по закону возлагается на родителей или опекунов, заключил господин Степанов.

Чтобы оценить инициативу городецких депутатов, необходимо проанализировать ее со всеми профильными ведомствами и лишь затем предлагать поправки в КоАП, согласился директор государственно-правового департамента правительства Леонид Литвиненко.

Конфискация орудия правонарушения по решению суда уже предусмотрена ст. 3.7 КоАП РФ, которой будут противоречить предложенные инициаторами меры, полагают в комитете заксобрания по транспорту. «Просто выйти с такой инициативой на федеральный уровень и получить отказ будет некорректно. Необходимо проанализировать практику комиссий по делам несовершеннолетних, статистику привлечения родителей к ответственности, оценить причины и последствия таких ДТП», — отметил господин Солдатенков. Городецким властям рекомендовали доработать инициативу, собрав для нее обоснования.

Комитет решил вернуться к обсуждению вопроса о конфискации управляемых подростками машин и мотоциклов во втором полугодии 2026 года.

