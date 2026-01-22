Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ульяновские коммунисты предлагают сделать 22 января Днем памяти жертв Кровавого воскресенья

Депутаты фракции КПРФ Госдумы Алексей Куринный (первый секретарь ульяновского обкома КПРФ), Сергей Обухов, Денис Парфенов, а также сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов (член КПРФ) выступили с инициативой установить на федеральном уровне 22 января как День памяти жертв Кровавого воскресенья и всех граждан, отдавших жизнь в борьбе за трудовые права. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Алексей Куринный.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как отмечают инициаторы, «введение памятной даты будет способствовать укреплению национального согласия и сохранению исторической памяти о жертвах борьбы за права трудящихся». Выбор даты, по их словам, обусловлен историческими событиями: 126 лет назад, 22 января (9 января по старому стилю), произошло Кровавое воскресенье, когда во время мирного шествия рабочих к Зимнему дворцу, пришедших с прошением о защите от эксплуатации и необходимости реформ, по официальным данным были убиты 96 и ранены 330 человек.

Предложение инициаторов направлено в администрацию президента России.

Андрей Васильев, Ульяновск