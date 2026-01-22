В Красновишерске было зафиксировано более тысячи жалоб на теплоснабжение

Арбитражный суд Пермского края опубликовал определение о введении обеспечительных мер по иску прокуратуры Пермского края к ООО «Теплосети» и администрации Красновишерского городского округа. Как говорится в опубликованном документе, претензии надзорного органа, который настаивает на расторжении концессионного соглашения между ответчиками, основаны на систематическом нарушении условий договора. Так, в период с 2023 по 2026 года в прокуратуре Красновишерского района зарегистрировано более 100 обращений граждан по отоплению и горячему водоснабжению. В единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «Управление по ГО, ЧС и МПО» за данный период поступило более 1 тыс. обращений, говорится в определении суда. Прокуратура выявила несоблюдение температурного режима подачи отопления и водоснабжения, бездействие по устранению порывов на тепловых сетях и по ремонту оборудования. Также по мнению заявителя, компания бездействовала при рассмотрении обращений граждан и не приняла мер по перерасчету платы за оказание услуг ненадлежащего качества. За эти годы концессионеру было внесено несколько представлений. Кроме того прокуратура обращалась в суд с требованием устранить нарушение законодательства о теплоснабжении. Несмотря на это, по мнению надзорного органа, нарушения устранены не были. Рассмотрев заявление об обеспечении иска, арбитражный суд удовлетворил его.

Напомним, как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», зампрокурора Пермского края обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Теплосети» и администрации Красновишерского муниципального округа с требованием расторгнуть концессионное соглашение, заключенное 31 мая 2007 между муниципалитетом и ООО «Теплосети». Также прокуратура попросила суд принять обеспечительные меры и запретить ООО «Теплосети» распоряжаться имуществом, переданным в рамках концессионного соглашения и возложить на концессионера обязанность осуществлять деятельность по исполнению концессионного соглашения путем обеспечения теплоснабжения потребителей Красновишерска.

В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края подчеркнули, что несмотря на судебный процесс, теплоснабжение потребителей будет осуществляться без перебоев. «Необходимые меры для этого уже предпринимаются – на местных котельных в январе установлены два новых котла, из резервного фонда региона выделены средства на установку еще двух. Ведется постоянный мониторинг, чтобы гарантировать стабильность подачи тепла», - уточнили в министерстве. По данным ведомства, ответчиками по делу будут подготовлены позиции по заявленным требованиям прокуратуры. Ситуация с теплоснабжением взята на особый контроль.