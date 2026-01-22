Передайте за проезд

Проезд по платным дорогам подорожает. О том, что «Автодор» планирует повысить тарифы в этом году, сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Параметры индексации топ-менеджер не озвучил, однако объяснил ее необходимость инфляцией и возросшими затратами на содержание дорог. По данным Росстата, инфляция за 2025 год составила 5,6%. Тарифы на трассах «Автодора» два года подряд поднимались на 7-9% в зависимости от направления. Например, дорога от Москвы до Краснодара по трассе М-4 «Дон» в феврале прошлого года подорожала на 360 руб. Маршрут теперь обходится автомобилистам в 4610 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Однако если раньше дорога на юг приносила основной доход от платных трасс, то сейчас ее вклад снижается. Растет трафик на М-11, М-12 и ЦКАД, отмечает руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов: «Трафик на трассе М-4 увеличивается с каждым годом. И то, что доля М-4 в общей выручке госкомпании "Автодор" сократилась, не означает, что там стало ездить меньше людей. Это означает, что больше автомобилистов стали ездить по другим дорогам госкомпании. Это в первую очередь трассы М-11 и М-12, которые недавно ввели в эксплуатацию. Сейчас там наблюдается самый большой рост числа поездок на автомобилях.

Если раньше дорога из Москвы до Екатеринбурга могла занимать 30 часов, двое суток, то сейчас можно доехать за один световой день, если мы говорим о летнем периоде. Естественно, в общей выручке растет доля М-12, соответственно, доля остальных дорог падает. Ежегодную индексацию тарифов можно объяснить тем, что "Автодор" активно привлекает финансовые ресурсы на рынке. Каждый желающий может приобрести облигации ГК "Автодор", и, конечно же, госкомпания платит ровно столько, сколько было указано при выпуске этих самых облигаций. Поэтому компания должна эти деньги взять с автомобилистов».

В 2025 году за проезд по трассам «Автодора» автомобилисты заплатили 140 млрд руб. В этом году планируется увеличение сборов на 1,7 млрд руб. Кроме того, растет и собираемость штрафов за неоплату проезда. С 2021 года госкомпания собрала штрафов почти на 5 млрд руб. Счет могут предъявить даже за проезд без оплаты в 2020-2021 годах, напомнил в декабре в интервью “Ъ” председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Однако штраф за неоплату таких счетов автолюбителям уже не грозит, говорит автоюрист Сергей Смирнов: «При проезде по платным дорогам без оплаты есть возможность после получения штрафной квитанции оплатить ее в течение пяти дней, тогда штраф отменяется. Без информации о том, что штраф был своевременно уплачен, дело могут передать в суд, где уже будет решаться вопрос о неисполнении обязанности по оплате, предусмотренная ответственность — двойной штраф. Например, вас оштрафовали на 5 тыс. руб., соответственно, нужно будет заплатить первые 5 тыс. руб., а за несвоевременную оплату двойную сумму штрафа, то есть 10 тыс. руб., итого 15 тыс. руб.

Что касается взыскания задолженности с тех автовладельцев, которые не оплатили проезд в 2021-м, 2022-м, еще каком-то году, в федеральном законодательстве прописано, что по истечении года с момента правонарушения, если это постановление не было принудительно исполнено, взыскать штраф уже не получится.

Сейчас январь 2026-го, про все штрафы, неоплаченные раньше января 2025 года, уже можно забыть, за исключением тех случаев, когда дело находится у пристава».

Количество водителей, которые не оплачивают проезд по скоростным трассам, «Автодор» оценивает в 1,5-2%.

Юлия Савина