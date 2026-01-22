В Обнинске задержали гендиректора УК после смерти пенсионера от ожогов кипятком

В Обнинске задержан генеральный директор управляющей компании (УК) «Обнинск» Евгений Смородин. УК обслуживала многоквартирный дом, где 75-летний житель умер от ожогов слишком горячей водой из крана в ванной, сообщила ТАСС прокуратура Калужской области.

Инцидент произошел 20 декабря 2025 года. Пенсионер умер через 22 дня после госпитализации. Управление СКР по Калужской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

20 января Telegram-канал Mash сообщал, что минимум 20 человек получили ожоги в квартирах Обнинска Калужской области из-за очень горячей воды в кранах. Причина — в домах отсутствуют или не работают терморегуляторы воды. Жители сообщили управляющим компаниям о неисправности, но те проигнорировали обращения.

Позднее власти Обнинска в Калужской области опровергли информацию о 20 пострадавших из-за кипятка жителях. В горадминистрации сообщили ТАСС, что в больницах города зафиксировали только одну жалобу на бытовой ожог от горячей воды. Администрация Обнинска поручила руководителям УК перепроверить терморегуляторы, а также опубликовала памятку. В ней власти призвали жителей соблюдать меры безопасности, поскольку оборудование по регулированию температуры воды «не везде функционирует корректно».