Прокуратура рассмотрит новые доводы ульяновцев о незаконности застройки сквера
Прокуратура Ульяновской области направила прокурору Заволжского района Ульяновска обращение экозащитницы Елены Сергеевой «для рассмотрения с учетом новых доводов о нарушениях закона при расходовании бюджетных средств и по другим вопросам». Это следует из поступившего в адрес Елены Сергеевой сообщения начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрия Кузяшина.
Жители Нового города выступают против застройки сквера многоквартирными домами
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
В декабре Елена Сергеева направила обращения на прямую линию президента РФ Владимира Путина, а также во все фракции Госдумы и непосредственно к депутатам Госдумы Сергею Морозову («Единая Россия»), Владимиру Кошелеву (ЛДПР). В обращениях она просила защитить сквер им. О.К. Антонова в микрорайоне Новый город Заволжского района Ульяновска от застройки многоэтажным жилищным комплексом. К обращению приложены более тысячи подписей жителей микрорайона авиастроителей.
Застройка части сквера предусмотрена проектом нового генплана города, против которого выступают многие ульяновцы — заслуженные архитекторы, юристы, краеведы, юристы и общественные активисты. В настоящее время Ленинский районный суд рассматривает коллективный иск 29 жителей Ульяновска к региональному минимущества и горархитектуре о незаконности проекта генплана.
В своем обращении Елена Сергеева также отмечает, что власти ранее отвечали, что «сквера документально нет», в связи с чем она считает, что в таком случае потраченные ранее официально на обустройство сквера федеральные средства являются нецелевым использованием бюджетных средств. Также Елена Сергеева в обращении к президенту обратила внимание на то, что Ульяновская область в 2025 году стала единственным аутсайдером в сфере экологии из всех регионов ПФО.
По словам Елены Сергеевой, Сергей Морозов на обращение не ответил. Депутат Владимир Кошелев направил в прокуратуру депутатский запрос с просьбой провести проверку изложенных фактов и принять меры прокурорского реагирования. Кроме того, лидер фракции ЛДПР Госдумы Леонид Слуцкий ответил, что ЛДПР отстаивает право граждан на достойную жизнь в экологически чистой среде, в связи с чем он по изложенным фактам направил обращение губернатору региона Алексею Русских.