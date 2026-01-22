Хутор в Красносулинском районе остался без воды после размораживания арматуры
В хуторе Михайловка в Красносулинском районе отключили водоснабжение. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.
Причиной отключения стала, как отмечает чиновник, размораживание запорной арматуры в водомерном узле после аварии на главном газопроводе высокого давления.
ГУП «Управление развития систем водоснабжения», ответственное за водоснабжение территории, планирует завершить восстановительные работы к 22:00.