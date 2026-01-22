В Воронежской области средняя цена подержанного авто снизилась на 4,7%

В 2025 году средняя стоимость подержанных автомобилей в Воронежской области снизилась на 4,7% — до 1,28 млн руб. Наибольшее падение цен зафиксировано в сегменте моделей Renault и Opel. Об этом сообщили в «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее значительное падение стоимости зафиксировано у моделей Renault Sandero (на 20,2%, до 539 тыс. руб.), Renault Duster (на 19,4%, до 908 тыс. руб.) и Opel Insignia (на 19,4%, до 877 тыс. руб.).

На федеральном уровне цена подержанной иномарки (без учета Китая и США) сократилась на 10% и составила 2,17 млн руб., отечественного автомобиля — на 5%, до 686 тыс. руб. Китайские автомобили потеряли в цене 8%: в среднем они подешевели с 2,2 млн до 2 млн руб.

По данным Авто.ру, количество объявлений о продаже автомобилей в течение года выросло на треть. При этом спрос снизился, доведя цены до уровня середины 2023 года.

Алина Морозова