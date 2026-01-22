Захарова: сближение с ЕС вместо РФ лишает Армению суверенитета

Вовлеченность Евросоюза в политику той или иной страны неизбежно ведет к частичной потере суверенитета, как это происходит в Армении, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на этом фоне в Армении принимаются решения, которые «вызывают недоумение и озабоченность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На брифинге Мария Захарова заговорила о мэре Гюмри (лишенном полномочий из-за уголовного дела) Вардане Гукасяне, арестованном в Армении в том числе из-за призыва войти в состав Союзного государства с Россией и Белоруссией.

«Так называемые политические обвинения были недавно с Вардана Гукасяна сняты, тем не менее уголовное преследование за заявления в пользу укрепления отношений с традиционным союзником само по себе абсурдно, Россия всегда выступала и остается привержена тому, чтобы Армения была суверенным, независимым, процветающим государством. Что же в этом плохого?»,— задалась вопросом представитель российского МИДа.

Из-за заявлений о Союзном государстве в отношении Вардана Гукасяна СК Армении возбудил дело о публичных призывах к отказу от суверенитета Армении. В декабре прошлого года дело было закрыто. Однако теперь он проходит по другому делу по подозрению в получении взятки. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 января упомянул эти события и назвал их политическим преследованием.

Лусине Баласян