Минобороны пообещало выделить Ан-124 для доставки снегоуборщиков на Камчатку

В Минобороны пообещали руководству Камчатки выделить самолет Ан-124 «Руслан» для доставки снегоуборочных машин в регион. Об этом сообщила пресс-служба правительства России в Telegram-канале.

После аномальных снегопадов на Камчатке затруднен проезд к объектам социальной инфраструктуры, сообщили в правительстве. В частности, доступ затруднен к 17 детским садам и 14 школам.

По просьбе вице-премьера — полпреда президента РФ Юрия Трутнева снегоуборочную технику Камчатке выделили Приморье, Сахалин и Москва. МЧС предоставило региону самолет Ил-76, который доставил первую технику на Камчатку.

Однако господин Трутнев попросил у министерства выделить региону самолет Ан-124, поскольку часть снегоуборочного оборудования борт Ил-76 не может доставить из-за габаритов. Министр обороны Андрей Белоусов заверил Юрия Трутнева, что необходимый борт будет предоставлен, сообщили в правительстве.

За 13-14 января на Камчатке прошли аномальные снегопады, в регионе выпало 52% месячной нормы осадков. В результате погодной аномалии погибли два человека из-за схода снежных масс с крыши. Высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском достигла 133 см, а в соседнем селе Сосновка — 163 см.