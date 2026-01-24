Ученья тьма

24 января отмечается Международный день образования. Вряд ли кто-то сегодня возьмется спорить, что доступ к знаниям — неотъемлемое право каждого человека, а образование предоставляет возможность вырваться из нищеты и добиться благосостояния. В честь праздника “Ъ” изучил достижения стран на поприще обучения своих граждан.

По данным ЮНЕСКО, глобальный уровень грамотности среди молодежи и взрослого населения (возраст 15+) растет и к настоящему моменту приближается к 88%. Во многих странах он выше — в районе 90–100%. Но статистику портят отстающие: хуже всего ситуация в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии. В некоторых странах, преимущественно на африканском континенте, до сих пор не получают образования более четверти детей младшего школьного возраста.

Наибольшее число грамотных взрослых живет в развитых странах. Лучшие показатели по распространенности функциональной грамотности, то есть достаточной для эффективного участия в жизни общества, демонстрируют Япония и скандинавские страны.

В последние годы наряду с традиционной все большее значение приобретает грамотность цифровая. Свежих и всеобъемлющих данных для глобального сравнения пока недостаточно. Но разные исследования показывают, что естественное преимущество здесь у стран со свободным доступом к интернету и технологиям. Особенно у тех, где цифровые навыки уже включены в образовательные программы (в качестве примеров приводят Финляндию, Сингапур, Эстонию). Однако даже в развитых странах ОЭСР около трети населения в старшей возрастной группе вообще не имеет никаких компьютерных навыков. На уровне Евросоюза доля населения всех возрастов, обладающего цифровыми навыками на базовом уровне и выше, колеблется от более 80% в странах Северной Европы до менее 40% на Балканах. Средний по ЕС уровень — 60%. Для сравнения: в России, по оценкам Высшей школы экономики, цифровыми навыками, по крайней мере на базовом уровне, обладает лишь каждый десятый гражданин в возрасте 15 лет и старше (11%).

Если брать сегодняшних старших школьников, то азиатская система образования демонстрирует свою эффективность и в гуманитарной, и в технической сферах. Последние данные международного исследования по оценке образовательных достижений учащихся 15-летнего возраста (PISA) показывают, что самые грамотные школьники живут в Сингапуре.

Данные нового раунда тестирования PISA будут опубликованы позже в этом году, однако, если исходить из предыдущих выпусков, азиатский уклон в образовании по традиционным предметам — устойчивая тенденция. Россия в последнем исследовании ОЭСР не участвовала, однако провела свой общероссийский мониторинг по модели PISA-2022 на базе Федерального института оценки качества образования. Средний результат по математической грамотности — 503 балла, читательской — 504 балла, естественно-научной — 484 балла. С такими показателями страна смогла бы занять в рейтингах ОЭСР места в конце первой десятки по читательской и математической грамотности, а в третьей — по естественно-научной.

Самое высокообразованное население, если брать данные ОЭСР, проживает в Канаде. Свыше 60% взрослых в стране имеют дипломы вузов. В топ-3 также входят Ирландия и Южная Корея. В последних выкладках ОЭСР отсутствует Россия. Между тем, по последним имеющимся данным организации, доля россиян с дипломами достигала 62% в возрастной категории 25–34 года и 50% в группе 55–64 года, что позволило бы ей войти в пятерку сильнейших стран рейтинга. По данным ОЭСР, практически половина всех взрослых с высшим образованием имеют дипломы бакалавра (48%), чуть более трети — магистра (35%) и лишь 3% — доктора. Между тем, как уже указывалось выше, степени, особенно магистерская и докторская, предполагают лучшие карьерные перспективы и более высокие зарплаты. С точки зрения преподавания лидирующие позиции в международных рейтингах занимают вузы США и Великобритании, с которыми практически невозможно конкурировать другим странам. К примеру, в свежем рейтинге The Times Higher Education первую строчку не первый год сохраняет за собой британский Оксфорд. Остальные места в десятке — у американских вузов во главе с Массачусетским технологическим институтом (второе место). В топ-200 рейтинга, в котором всего более 2 тыс. позиций, практически 40% всех мест также приходится на американские и британские учебные заведения. США также опережают все другие страны мира по количеству обучающихся там иностранных студентов (более 1 млн человек).

Как показало международное исследование Ipsos Education Monitor 2025, лишь каждый третий (34%) удовлетворен качеством образования в своей стране. Только в двух странах, Сингапуре и Ирландии, уровень одобрения превышает 70%. Это и неудивительно, ведь обе страны отметились на высоких местах в различных образовательных рейтингах, представленных выше. А наибольшее количество недовольных — в Турции (63%), Венгрии (59%) и Франции (55%).

Исследование Ipsos выявило еще один любопытный фактор: полярное отношение к математике, которую респонденты в большинстве опрошенных стран либо любят, либо ненавидят. Одна из основополагающих дисциплин попала сразу и в рейтинги самых любимых школьных предметов (второе место после истории, 30% всех опрошенных), и самых нелюбимых (первое место, 37%). Больше всего любителей математики в Сингапуре (42% респондентов). Особенно ее не любят в Румынии (49%) и Южной Корее (47%). Последней это не мешает демонстрировать хорошие результаты в оценке математических способностей школьников.

Ольга Шкуренко