В Черноземье 24 января ожидается морозная и пасмурная погода, до –22°C

В субботу, 24 января, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –10°C до –22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –10°C до –12°C. Ветер до 8 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –14°C до –17°C, а порывы ветра не превысят 7 м/с.

В Курске утром температура воздуха составит –16°C, днем поднимется до –13°C, вечером будет –14°C и ночью задержится на том же уровне. Ветер до 8 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –19°C, днем будет –16°C, вечером опустится до –18°C, а ночью — до –20°C. Ветер с порывами до 5 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит –18°C, днем поднимется до –15°C, вечером будет –16°C, ночью останется на том же уровне. Ветер — до 7 м/с.

В Тамбове ожидается солнечная погода. Утром температура составит –21°C, днем поднимется до –15°C, вечером опустится до –19°C, ночью — до –22°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

Алина Морозова