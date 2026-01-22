Ленту приводят в чувство

YouTube станет активно бороться с брейнрот-видео. Речь в основном о коротких роликах, которые пользователи создают с помощью моделей искусственного интеллекта. Многие из них носят шуточный характер и даже стали мемами, например, знаменитый Бомбардиро Крокодило. Однако гендиректор YouTube Нил Мохан считает подобный контент низкопробным. По его словам, из-за плохого качества и введения пользователей в заблуждение брейнрот-видео могут отпугивать аудиторию. Поэтому платформа разрабатывает инструменты, которые будут автоматически отсеивать такие ролики.

По данным аналитиков компании Kapwing, сейчас больше 20% контента на YouTube сгенерировано нейросетями. Из-за контента, созданного ИИ, рекламодатели теряют около $10 млрд в год, подсчитали в американской профильной ассоциации. Больше всего бизнес страдает из-за реалистичных роликов, которые распространяют дезинформацию, говорит исполнительный директор агентства «Ашманов и партнеры» Денис Шубенок: «Кто-то сознается, что это шуточные видео, сгенерированные нейросетью, но другие выдают это за обычный контент. Пользователей это начинает отпугивать, и они меньше заходят на платформу и что-то смотрят.

С такой же проблемой мы столкнулись с текстовым контентом, и площадки, где было засилье некачественных статей, начали все меньше привлекать людей. YouTube, я думаю, будет бороться за своих пользователей, чтобы тот контент, который есть, не отпугивал аудиторию. Я думаю, обязательно должна быть маркировка, это то, к чему мы идем, причем на многих платформах. Может применяться пессимизация таких видео, чтобы они попадались зрителю в минимальных объемах, у YouTube есть для этого инструменты».

Закон о маркировке контента, созданного искусственным интеллектом, уже действует в Евросоюзе и Китае. В ноябре 2025-го аналогичные требования для российских площадок призвали ввести в Госдуме. Как борьба со сгенерированными роликами скажется на индустрии? Эту тему “Ъ FM” обсудил с основателем компании «А-Я эксперт» Романом Душкиным: «Другие видеохостинги и видеоплощадки точно будут с этим бороться. Единственное, делать это надо, конечно, с умом, не делать поспешных телодвижений, потому что брейнрот-видео — это одно, а качественные сгенерированные видео, которые создаются нормальными художниками при помощи ИИ-моделей, — это совершенно другое.

Дело в том, что брейнрот неизбежно попадает в новые датасеты, которые используются для обучения моделей, приходится настраивать фильтры, чтобы этого не допускать: модели становятся менее качественными, компании-разработчики тратят большое количество денег на дополнительные мероприятия. В общем, всем плохо. Я не думаю, что разработчики моделей потеряют прибыль, из-за того, что брейнрот-видео станет делать невыгодно, поскольку сейчас они недополучают прибыль, сделанную на шлаке, который их модели заставляют генерировать. Они получат прибыль в каком-то другом сегменте. Бизнес так и работает: какие-то сегменты отваливаются, какие-то новые появляются. Например, можно генерировать образовательный контент».

Согласно исследованию газеты The Washington Post, с помощью роликов, созданных нейросетями, профессиональные контент-мейкеры могут зарабатывать до $3 тыс. в месяц.

Никита Путятин