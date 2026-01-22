В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту избиения пенсионера из-за парковки

Ульяновскими полицейскими возбуждено уголовное дело по факту нанесения умышленного нанесения легкого вреда здоровью пенсионера (ст. 117 УК РФ), сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, 20 января в полицию поступило сообщение о конфликтной ситуации между двумя соседями и нанесении телесных повреждений одному из них во время расчистки снега возле своего дома в Ленинском районе Ульяновска, «предполагаемый виновник доставлен в органы внутренних дел для проведения процессуальных действий». В полиции отмечают, что прежде в отношении фигуранта уже поступали жалобы от потерпевшего, «по ряду из них проводятся проверочные мероприятия, четырежды данное лицо привлекалось к административной ответственности».

Накануне, 21 января, в соцсетях появилось обращение сына потерпевшего, который просил предать огласке факт избиения его отца и искал свидетелей происшедшего. По словам сына потерпевшего, сосед его отца постоянно ставит свой автомобиль перед воротами отцовского домовладения, заявляя, что «он тут “босс” и ставить свой автомобиль будет по своему желанию, а отец будет всегда спрашивать у него разрешение на въезд и выезд», «также угрожая физической расправой, если отец обратится в правоохранительные органы». Сын отмечает, что 20 января «из хулиганских побуждений» сосед специально навалил перед воротами отца сугроб, а когда отец стал фотографировать наваленный сугроб, а затем его убирать, сосед стал угрожать, потом повалил отца, стал избивать.

В полиции пока ситуацию не комментируют, но отмечают, что конфликт между соседями длится давно. При этом не исключают, что в ходе расследования и по данным медосвидетельствования уголовное дело может быть переквалифицировано на более тяжкую статью.

В случае подтверждения вины, согласно ч.1 ст. 115 УК РФ, виновному грозит наказание до года исправительных работ. Если будет доказано, что избиение произошло из хулиганских побуждений, то, в соответствии с ч. 2 ст. 115 УК РФ, может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы.

Андрей Васильев, Ульяновск