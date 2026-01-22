Стеклянный диагноз

На Малой сцене МТЮЗа (во флигеле) Рузанна Мовсесян поставила «Стеклянный зверинец». Знаменитую пьесу Теннесси Уильямса она прочитала как историю семьи с «особым» ребенком и предложила порассуждать о границах нормы и готовности общества принимать «других» людей. Рассказывает Марина Шимадина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Стеклянный зверинец»

Фото: Елена Лапина / МТЮЗ Спектакль «Стеклянный зверинец»

Фото: Елена Лапина / МТЮЗ

«Стеклянный зверинец», первая успешная пьеса Теннесси Уильямса, во многом автобиографична. Героев он списал со своей семьи: вечно отсутствовавшего отца, властной матери-южанки и сестры Роуз, которая страдала шизофренией и после лоботомии всю жизнь, до 86 лет, провела в психиатрических клиниках. Уильямс был болезненно привязан к сестре и вывел ее в образе Лауры, который стал самым чистым и пронзительным в творчестве драматурга.

Это и стало отправной точкой спектакля. Чаще всего Лауру представляют просто застенчивой и замкнутой девушкой «не от мира сего», такой же хрупкой, как ее любимые стеклянные игрушки.

Но Рузанна Мовсесян — ученица Камы Гинкаса, режиссера, никогда не сентиментальничающего со зрителем, и в ее версии все гораздо жестче. Здесь героиня, вероятнее всего, имеет какое-то расстройство аутистического спектра, и старания матери вписать ее в социум, найти работу или хотя бы жениха обречены на провал.

Ни на минуту не возникает иллюзии возможности хеппи-энда, а подстроенное матерью свидание Лауры с разбитным Джимом похоже скорее на злую шутку, хотя для девушки эти минуты, возможно, останутся лучшими в жизни.

Пространство спектакля, созданное художником Марией Утробиной, довольно лаконично, но символично. Стол, который мать пытается сервировать с претензией на аристократизм, абажур из газет — знак неустроенности, этажерка с тем самым «стеклянным зверинцем» Лауры, портрет сбежавшего отца, лестница, по которой Том тоже все время стремится наверх, прочь от заедающего быта, скандалов и абсурдных требований матери. В конце концов он уезжает, оставив двух беспомощных женщин на произвол судьбы и обрекая себя на вечные укоры совести. Герой Семена Боровикова балансирует между любовью и жалостью к матери и сестре и юношеским бунтом, отчаянием от того, что его собственная жизнь ускользает.

Екатерина Александрушкина играет Аманду Уингфилд как женщину, потерявшую связь с реальностью, живущую несбыточными мечтами и воспоминаниями о прошлом. Она пытается обмануть судьбу, делая хорошую мину при плохой игре, и заставляет домашних «вставать с улыбкой» во что бы то ни стало. К приходу гостя она наряжается в старое пышное платье и сияет, наконец чувствуя себя в своей тарелке — хозяйкой вечера. Лаура в этом смысле гораздо трезвее: она понимает обреченность всех прожектов матери и просит брата быть снисходительнее.

Роль Лауры наверняка станет этапной в карьере молодой актрисы Аллы Онофер. В «Стеклянном зверинце» она открыла в себе новые краски и глубинные резервы. Спрятав свою манкую женственность, она играет существо не просто робкое, но зажатое до крайней степени — с кривой осанкой, угловатой пластикой, испуганным взглядом, неестественным тонким голосом, нервными движениями пальцев.

Любое движение и фраза даются ей с большим трудом, она кажется хрупкой, как андерсеновская Русалочка. Встреча с бывшим школьным «крашем», который у Леонида Кондрашова развязный малый, жующий жвачку, вводит ее в ступор. Но постепенно Лаура набирается смелости, немного оттаивает, улыбается и даже пробует танцевать. И в эти моменты словно начинает светиться, так что кавалеру трудно удержаться от поцелуя.

Актриса и режиссер проходят по тонкой грани между образом и клинической картиной, но все же остаются в рамках художественного. Алла Онофер играет не столько болезнь, сколько «другого», не приспособленного к нашей жизни человека — почти инопланетянку, которой трудно дышать земным воздухом. Она, как и ее любимый стеклянный единорог, не из этого мира. И тему ее одиночества, тоски по какой-то другой жизни поддерживает пронзительная скрипичная музыка Давида Мовсесяна, в своей чистоте похожая на сияние хрусталя.

Марина Шимадина