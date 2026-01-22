Зимний день в усадьбе Веневитинова, битва за Воронеж и День студента

Предпоследние выходные января в столице Черноземья пройдут активно и насыщенно. Помимо обычных культурных событий — концертов, спектаклей и выставок — жителей и гостей города ожидает реконструкция боев в память об освобождении Воронежа в годы Великой Отечественной войны, множество мастер-классов, кинопоказов и других интересных активностей. Подробнее о самых заметных событиях выходных — в традиционной афише «Ъ-Черноземье».

Оркестр Воронежской государственной филармонии

Фото: Воронежская государственная филармония

Услышать вживую, пожалуй, лучшую симфонию «С органом» французского композитора Камиля Сен-Санса можно будет 23 и 24 января в Воронежской филармонии. В первом отделении пианистка Анна Цыбулева под аккомпанемент академического симфонического оркестра исполнит Концерт для фортепиано с оркестром норвежского композитора Эдварда Грига. За дирижерским пультом — Игорь Вербицкий.

В Воронежском концертном зале 24 января рок-группа «Сам-Буки» отметит свое 25-летие большим юбилейным концертом с симфоническим оркестром. Композиции в жанре интеллектуального поп-рока прозвучат на малой сцене.

Афиша программы «Хроники мужества»

Фото: Театр кукол «Шут»

В День освобождения города, 25 января, театр кукол «Шут» и Воронежский краеведческий музей представят театрализованную программу «Воронеж. Хроники мужества». Формат вечера объединяет документальную историю, архивные материалы и театральное искусство. Исторический экскурс для зрителей проведет заместитель директора по развитию Воронежского краеведческого музея Алексей Деревянко. Рассказ дополнят архивными фото- и видеокадрами военных лет. Важной частью программы станут фрагменты спектакля «Детский дневник войны», созданного на основе подлинных воспоминаний детей, переживших оккупацию Воронежа.

Реконструкция боев за Воронеж пройдет 25 января на третьей очереди Петровской набережной. На импровизированном поле боя в честь 83-й годовщины освобождения Воронежа в годы Великой Отечественной войны встретятся более 260 реконструкторов из разных городов России. В боях поучаствует и техника: танки, бронетранспортеры, гаубицы, противотанковые пушки, ракетная установка «Катюша», которую выпускали на воронежском Коминтерновском заводе. Гости увидят воссозданные героические эпизоды, попавшие в историю битвы, и узнают о людях, именами которых названы некоторые улицы Воронежа. Также в программе: интерактивный полевой лагерь, курс молодого бойца, полевая солдатская кухня, знакомство со службой военных медиков и фронтовой связью, просмотр советских фильмов.

Спектакль «Глитч» в Центре культуры и искусства «Прогресс» в Воронеже

Фото: Арик Киланянц / Центр культуры и искусств «Прогресс»

Театральная афиша Воронежа в ближайший уикенд будет ожидаемо насыщенной. В центре культуры и искусства «Прогресс» 23 января представят спектакль Михаила Бычкова по пьесе Раисы Ждан. Первая новелла «Скромный американец» спектакля «Глитч» в исполнении Камиля Тукаева получила Гран-при на XII фестивале-конкурсе моноспектаклей «МОНОфест» в Перми. 25 января в киноклубе «Прогресс.Кино» состоится специальный показ фильма «Мальчик-птица» Савелия Осадчего и встреча с самим режиссером. В своем дебютном фильме о выпускнике детского дома молодой режиссер опирается на киноязык Ивана И. Твердовского («Конференция», «Панические атаки», «Зоология»), который тут выступил продюсером и художественным руководителем. Фильм-участник полнометражной конкурсной программы кинофестиваля «Короче» (Калининград).

В Никитинском театре 23 января покажут комедию «Централ вест парк» по пьесе Вуди Аллена. Режиссер — Борис Алексеев. 24 и 25 января здесь будут давать спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь, или Как угодно». Режиссер — Юрий Муравицкий. Постановка — трижды номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска» — 2022.

Танцевальный спектакль «Сияние»

Фото: Камерный театр

В Камерном театре 23 января можно будет увидеть танцевальный спектакль Ольги Рыжковой «Сияние». По словам создателей, это романтическая история о любви, преодолевающей смерть. 24 января зрителям покажут спектакль «Иванов» по пьесе Антона Чехова. Режиссер — Михаил Бычков. Последнюю пьесу Чехова — «Вишневый сад» — в интерпретации режиссера Антона Федорова представят в Камерном 25 января. Спектакль высоко оценила Ассоциация театральных критиков.

«Драмкружок» подготовил для зрителей читку пьесы Алексея Паперного «Река». Эту абсурдную и веселую пьесу-путешествие можно будет услышать в театре импровизации «Попкорн драма» 25 января.

Хореографический номер «Умирающий лебедь»

Фото: Воронежский театр оперы и балета

Окунуться в «Мир балета Михаила Фокина» зовут всех любителей этого изящного вида сценического искусства в Воронежский театр оперы и балета. Гала-концерты пройдут 23 и 24 января и будут включат в себя хореографические номера «Умирающий лебедь», «Половецкие пляски», а также сцены из балетов «Шехеразада», «Шопениана», «Жар-птица», «Видение розы», «Египетские ночи» и другие номера. Ко Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 25 января, на сцене театра оперы и балета состоится опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие».

В театре кукол «Шут» 25 января покажут спектакль по мотивам произведений Корнея Чуковского «Курица», «Федорино горе» и «Радость». Режиссер покажет известную с детства историю Федоры глазами обитателей ее двора. Спектакль будет полон шуток, фокусов и волшебных превращений.

Спектакль «Мы все и надежда» в театре драмы имени Кольцова в Воронеже

Фото: Театр драмы имени Кольцова

В театре драмы имени Кольцова 23 января покажут постановку режиссера Сергея Захарина по пьесе Бориса Вахтина «Мы все и надежда», а 24 января — музыкальную сказку «Царь Горох и молодильные яблоки». Режиссер — Владимир Петров. 24 и 25 января зрители смогут увидеть балладу «Бумажный солдатик» по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Режиссер — Никита Рак. А 25 января в драмтеатре представят недавнюю премьеру — морок по мотивам романа Ивана Тургенева «Дым» в инсценировке Владимира Хрущева.

В Новом театре 23 января ожидается комедия «Любовь», в воскресенье 24 января — бэби-спектакль «Лулу и Динозавр» и спектакль «Пушкин в кедах». А 25 января актеры расскажут на сцене трогательную семейную историю «Вафельное сердце».

В театре юного зрителя имени Маршака 23 января состоится мюзикл «Остров сокровищ»по мотивам романа Роберта Стивенсона, 24 января покажут рождественскую постановку «Щелкунчик», а 25 января — мюзикл-фэнтези по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

Афиша выставки «Язык зверей»

Фото: Центр креативных индустрий «Матрешка»

В центре креативных индустрий «Матрешка» с 20 января будет проходить бесплатная выставка «Язык зверей» московской художницы Кати Киланянц. Посетители увидят серию полотен с метафоричными изображениями животных. Изображения являются своеобразными эмоциональными портретами различных состояний человека. Яркие цвета и гротескные формы в работах подчеркивают их выдуманную сущность и глубину переживаемых эмоций. Экспозиция доступна до 15 февраля на цокольном этаже.

Киноклуб Cinemateka Vrn предлагает посмотреть и обсудить историческую драму режиссера Джози Рурк «Две королевы». Показ состоится 25 января в «Матрешке». В этот же день в центре креативных индустрий проведут мастер-класс «Книга игрушка» под руководством художницы и педагога Анны Аксеновой. Участники создадут книжку перевертыш, состоящую из трех секций. При пролистывании страниц разные изображения будут комбинироваться между собой, рождая новые неожиданные картинки.

В Доме архитектора 24 января пройдет мастер-класс «Северное сияние». Под руководством художницы Натальи Воронковой участники освоят технику работы с акрилом на холсте и научатся передавать особенные переливы на ночном небе.

Каток в парке Дельфин в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мастер-класс по фигурному катанию в парке «Дельфин» проведет профессиональный тренер 25 января. Участники научатся увереннее держаться на льду, разберут базовые движения и попробуют новые элементы.

В студии киноклуба и лектория на Пятницкого, 52, состоится очередная встреча в формате медленного чтения кино. 25 января ожидается просмотр и детальный разбор одного из самых загадочных фильмов Дэвида Линча «Шоссе в никуда» (1997). Встречу ведут кинокритик Даниил Попов и куратор киноклуба Наташа Алексеева. В этот же день в студии проведут первую в этом году оригами-практику. Занятия состоят из двух блоков — теории и практики. Сделать оригами своими руками поможет художник, бутафор Воронежского театра кукол имени Вольховского Александр Ингенс. 24 января в студию приглашают на встречу, посвященную художнику Эрику Булатову. В программе лекция художницы Ольги Салковской и показ документального фильма «Эрик Булатов. Живу и вижу».

День студента в Воронежском государственном университете инженерных технологий отметят ярмаркой активностей. 23 января в пространстве ВГУИТ «Чердак» пройдут спортивные состязания на ловкость, интеллектуальные викторины на эрудицию и творческие конкурсы. Ректор вуза угостит гостей горячим сбитнем, рецепт которого хранят и передают друг другу преподаватели и студенты факультета экономики и управления.

Литературный музей имени Никитина приглашает 24 января на интерактивную программу «Мираж хрустальный». Участникам расскажут об истории балов, дворянском этикете, танцах-шлягерах начала ХХ века, а также о произведениях Бунина, передающих впечатления от «миража хрустального». Программа будет сопровождаться демонстрацией видеозаписей модных танцев 1900-х годов. Завершится интерактивный ретробал написанным по мотивам творчества писателя вальсом. Затем пройдет лекция «История бальной моды».

Музей-усадьба поэта Дмитрия Веневитинова в селе Новоживотинное

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Зимний день в усадьбе Веневитинова предлагают провести 24 или 25 января. В субботу ожидается костюмированная экскурсия «Сквозь пространство и время». Мультимедийная инсталляция с дополненной реальностью перенесет участников во времена семьи Веневитиновых и позволит встретиться с персонажами из разных эпох. В творческой мастерской «Занимательная геральдика» расскажут о том, как появилась геральдика, как семья Веневитиновых обрела дворянский статус, какой герб был у этого рода. Участники смогут придумать собственный семейный герб. Во время музыкальной гостиной «Русские ночи» расскажут о князе Владимире Одоевском, а также о мистических фактах биографий известных композиторов XIX века. На старинном рояле исполнят «Сентиментальный вальс» и «Колыбельную» Одоевского, «Танец феи Драже» Чайковского и «Вальс» Виельгорского. В воскресенье гостей ждут в музыкальной гостиной «Здесь когда-то была война». 25 января 1943 года Воронеж освободили от немецко-фашистских захватчиков. В память об этих событиях прозвучат песни военных лет на стихи Окуджавы, Суркова, Исаковского, Ошанина, Ножкина, Гамзатова.