Пожар на рынке в Кстове ликвидировали на площади 120 кв. м

Возгорание в здании на территории рынка в Кстове ликвидировали. Общая площадь пожара составила 120 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По прибытии первых подразделений в здании на улице Нижегородской наблюдалось задымление из окон первого этажа и из-под кровли. В ГУ МЧС уточнили, что огнем повреждена внутренняя отделка и имущество. Погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 23 человека. Предварительной причиной пожара названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Галина Шамберина