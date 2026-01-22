Пожар на рынке в Кстове ликвидировали на площади 120 кв. м
Возгорание в здании на территории рынка в Кстове ликвидировали. Общая площадь пожара составила 120 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
По прибытии первых подразделений в здании на улице Нижегородской наблюдалось задымление из окон первого этажа и из-под кровли. В ГУ МЧС уточнили, что огнем повреждена внутренняя отделка и имущество. Погибших и пострадавших нет.
В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 23 человека. Предварительной причиной пожара названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.