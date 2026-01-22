Власти Казани утвердили проект жилого района «Седьмое небо»

Исполнительный комитет Казани утвердил проект планировки микрорайонов № 8 и 8А жилого района «Седьмое небо» на территории площадью 34,68 га, расположенной на месте объектов Старого аэропорта. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэрии города.

Проект предусматривает строительство многоэтажной жилой застройки рядом с улицей Патриса Лумумбы, Казанским ипподромом и проспектом Альберта Камалеева. Ее общая площадь составляет 303 тыс. кв. м. Застройка рассчитана на 9,5 тыс. жителей. Особое внимание уделено сохранению зеленых зон и благоустройству дворов, скверов и бульваров общей площадью 5,7 га.

В инфраструктуру войдут школы на 1,7 тыс. учеников, детские сады на 730 мест, поликлиника, объекты административно-делового, культурного и спортивного назначения, а также 5 тыс. парковочных мест.

Реализация проекта пройдет в два этапа: первый — до 2032 года, второй — до 2039 года.

Анна Кайдалова