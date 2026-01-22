Убивший журналиста «Фонтанки» бывший полковник МВД Смирнов уехал на СВО

Отставной полковник полиции Санкт-Петербурга Михаил Смирнов, признанный виновным в убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, уехал на СВО. «Фонтанка» сообщает, что его освободили из-под стражи по ходатайству военного комиссариата.

По информации издания, в ночь на 22 января Михаила Смирнова перевели в воинскую часть, завтра его доставят в Воронеж. Источники заявили, что бывший полковник займет офицерскую должность в штурмовом подразделении.

Смирнов ушел в отставку в 2019 году по выслуге лет. В мае 2024 года его задержали по подозрению в совершении нескольких преступлений, в том числе в убийстве журналиста Максимова в 2004 году. В декабре 2024-го Смирнов признал свою вину в убийстве и указал место захоронения тела. Бывшего силовика признали виновным еще в двух преступлениях — в подрыве автомобиля петербургского бизнесмена в июне 1998 года и убийстве своего осведомителя в июле 2001-го. Ему было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном по найму группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Максим Максимов работал криминальным репортером в Агентстве журналистских расследований (АЖУР, позднее его купил издатель «Фонтанки»). Корреспондент писал о коррупции силовиков, в том числе о полковнике Смирнове и его коллегах. По данным следствия, Михаил Смирнов попросил знакомого связаться с журналистом, представиться столичным медиаменеджером, который якобы планировал открыть редакцию в Петербурге. Ему назначили встречу на Фурштатской улице недалеко от метро «Чернышевская». Там журналисту устроили засаду сам Михаил Смирнов, оперативник Андрей Пятов и двое их сообщников по фамилиям Меликсетов и Мещеров. В центре города журналиста задушили, тело погрузили в служебную машину и отвезли в лес.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Полковник милиции опасен для бизнесменов и журналистов».