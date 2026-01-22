В Краснодаре суд обратил в доход РФ имущество экс-главы Ростовского облсуда

Первомайский райсуд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, ее сыну Сергею Золотареву и Марии Данкевич об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены доказательства приобретения на законные доходы, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В казну РФ отходит принадлежащее ответчикам имущество: квартира в Ростове, машино-место, два автомобиля марки Toyota. Также в доход государства обращены денежные средства, изъятые в ходе обысков в жилище и служебном кабинете Елены Золотаревой, в размере 128,8 млн руб., €27,8 тыс., $ 11,7 тыс. и еще драгоценности стоимостью 17,6 млн руб. С Золотаревых также взыскано 4 млн руб. в качестве эквивалента стоимости ранее проданной недвижимости.

Суд пришел к выводу, что фактическим владельцем имущества была Елена Золотарева, которая с целью маскировки оформила активы на сына Сергея и на свою знакомую Марию Данкевич.

Елена Золотарева и еще трое бывших высокопоставленных сотрудников судебной системы Ростовской области 22 декабря 2025 года были признаны виновными в коррупционных преступлениях. Елена Золотарева осуждена на 15 лет лишения свободы за получение взяток на общую сумму 18,4 млн руб. Экс-заместитель председателя облсуда Татьяна Юрова отправится в колонию на 13 лет за получение взяток на 3 млн руб. Бывший председатель Железнодорожного райсуда Ростова Георгий Бондаренко и начальник областного управления судебного департамента Андрей Рощевский, которые были посредниками в коррупционных схемах, приговорены соответственно к шести и восьми годам лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар