Депутаты Народного собрания Гагаузии отменили назначенные на 22 марта выборы в парламент из-за изменений в составе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) автономии. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Накануне ЦИК сообщила, что проведение выборов депутатов в парламент автономии невозможно, поскольку Высшая судебная палата Молдавии приостановила полномочия нескольких членов ЦИК Гагаузии. И. о. председателя Народного собрания автономии Николай Орманжи заявил, что отмена полномочий Молдавией — это намеренный срыв выборов. Информация о новом сроке проведения голосования или возможных альтернативных решениях также пока не обнародована.

Гагаузия является автономным территориальным образованием на юге Молдавии. Автономия выступает за дружеские и партнерские отношения с РФ. Кишинев сотрудничает с Евросоюзом и входит в его состав с 2014 года.