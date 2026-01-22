Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
МИД РФ по поручению Путина прорабатывает приглашение Трампа в «Совет мира»

МИД России работает над поручением президента России Владимира Путина и прорабатывает приглашение США вступить в новую международную организацию «Совет мира». Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Когда будет поручение выполнено, когда будет проанализирована эта проблематика, эта инициатива, тогда мы сможем ее полноформатно прокомментировать»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

«Совет мира» изначально разрабатывался для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Однако Дональд Трамп решил расширить полномочия организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. США предложили вступить в «Совет мира» 58 странам. Владимир Путин заявил, что готов внести $1 млрд, необходимый для постоянного членства, из замороженных в США российских активов.

Лусине Баласян

