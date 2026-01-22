В Самарской области с бывшего директора дома-интерната взыскали более 20 млн рублей

В Самарской области суд по требованию прокуратуры взыскал с бывшего директора ГБУ региона «Приволжский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» больше 20 млн руб. неподтвержденных доходов. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как выяснилось, женщина, занимая должность директора дома-интерната, купила в Самаре квартиру стоимостью 21 млн руб., при этом ее совокупный доход за предшествующие три года оказался меньше потраченной суммы.

Кроме того, ею не подтверждена законность поступлений в период с 2021 года по 2023 год на расчетные счета более 4,3 млн руб.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении в доход РФ денег и имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.