Акции Ubisoft рухнули на 35% после отказа от разработки Prince of Persia

Ubisoft, устав от непрекращающихся убытков, объявила о масштабной реорганизации бизнеса — уже второй за последние 12 месяцев. Она предусматривает дробление компании на пять мало зависящих друг от друга игровых студий, значительный пересмотр финансовых прогнозов и отказ от ряда крупных проектов. Как результат, акции студии упали в цене на 35%.

В числе «жертв» пересмотра стратегии развития компании оказались шесть игр. При этом Ubisoft упомянула только один из потерянных игровых тайтлов — Prince of Persia The Sands of Time, ремейка которого фанаты серии ждали несколько лет. Решение компания объяснила слишком большими затратами, которые необходимы, чтобы оправдать ожидания поклонников серии.

Помимо этого, Ubisoft отложила выход еще семи проектов. Две студии — Halifax и Ubisoft Stockholm — закрываются, а в других продолжат сокращать сотрудников ради снижения расходов. А те пока только растут.

Компания заявила, что ее финансовые показатели в 2026 году окажутся на несколько сотен евро ниже предыдущих прогнозов, что связано как раз с реорганизацией и списаниями от прекращения разработки игровых проектов. По итогам 2026 года компания ждет операционных убытков в районе €1 млрд.

