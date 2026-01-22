В роботизацию Вурнарского мясокомбината инвестировали 75 млн рублей

В конце 2025 года Вурнарский мясокомбинат запустил роботизированный склад готовой продукции. Общий объем инвестиций в модернизацию предприятия составил 75 млн руб., из них более 22 млн руб. компенсировано за счет бюджета Чувашии. Об этом сообщает пресс-центр органов власти региона.

Из-за запуска автоматизированного склада в поселке городского типа Вурнары численность персонала на смене сократили на четыре человека — с 12 до 8 работников. При этом отмечается, что внедрение отечественного оборудования позволило увеличить единовременную вместимость склада в 2,5 раза — до 60 тонн продукции, сократить время обработки заказов до четырех часов и повысить объем отгрузки на 30%.

Поддержка оказана в рамках программ технологической модернизации и импортозамещения: государство компенсирует до 30% затрат на приобретение российского оборудования.

Анна Кайдалова