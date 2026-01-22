«Пилар» за год увеличил количество эксплуатируемых антенно-мачтовых сооружений на 22%

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, в 2025 году вывела темпы строительства антенно-мачтовых сооружений (АМС) на рекордный уровень — количество башен в управлении увеличилось на 6,4 тыс. объектов. Теперь в эксплуатации «Пилара» находится 35,5 тыс. АМС — это выводит компанию на одну из лидерских позиций на рынке инфраструктурных операторов.

«Пилар» подвел итоги развития за 2025 год. В фокусе компании в прошлом году — возведение новых антенно-мачтовых сооружений по всей стране. Только в новом для ГК Т2 регионе — Ставропольском крае – «Пилар» ввел в эксплуатацию почти 800 опор. Благодаря увеличению числа АМС материнских компаний (Т2 и «Ростелекома») число башен в управлении «Пилара» составило 35,5 тыс. — показатель увеличился на 22% год к году. При этом количество собственных объектов в портфеле приблизилось к 23 тыс. АМС.

Большой потенциал «Пилар» видит в организации собственных бригад строительно-монтажного управления (СМУ) вместо работы со сторонними подрядчиками. В регионах присутствия башенной компании работает 37 бригад СМУ — за год сотрудники выполнили более 3 тыс. работ как для Т2, так и для внешних клиентов. В планах на 2026 год — удвоение численности бригад и выход на новые регионы. Собственные бригады позволяют контролировать качество выполнения работ и расширяют перечень услуг. Теперь для клиентов доступны такие сервисы, как проектирование, строительно-монтажные работы и модернизация существующего оборудования.

Помимо этого, в 2025 году «Пилар» организовал личный кабинет на сайте, который упростил клиентам и партнерам процесс отслеживания изменений и статуса запросов по размещению собственного оборудования на опорах башенной компании. Доступ уже получили все операторы телеком-рынка. На декабрь 2025 года 98% запросов от операторов «большой тройки» проходят через личный кабинет, среди всех клиентов компании показатель составил 78%.

Компания уделяет особое внимание безопасной эксплуатации антенно-мачтовых сооружений. Так, за 2025 год в отдаленных регионах «Пилар» обслужил более 26 тыс. АМС, отремонтировал — более 4 тыс.

По словам гендиректора «Пилара» Алексея Крушинина, в 2025 году количество АМС в управлении выросло на 6,4 тыс. — это абсолютно рекордные для телекома темпы. «Башенная компания “Пилар” вышла в лидеры рынка инфраструктурных операторов. В нашей стратегии развития — активное наращивание партнерств с коммерческим и государственным секторами. Собственные бригады строительно-монтажного управления предлагают комплексные решения по установке и модернизации оборудования на опорах, что является существенным преимуществом при заключении коммерческих контрактов. Увеличение количества бригад в следующем году и расширение зоны работы СМУ позволит нам предоставлять еще более качественный сервис для наших партнеров».

«Развитие сети Т2 невозможно без надежной инфраструктурной базы. “Пилар” обеспечивает именно этот фундамент — на нем мы реализуем и масштабируем наши проекты и повышаем качество связи для абонентов. Рост парка антенно-мачтовых сооружений и усиление компетенций компании положительно влияют на стратегические планы Т2 по развитию в регионах. Это дает нам определенную гибкость и запас прочности, ведь “Пилар” отличается внимательным отношением к безопасности в вопросах эксплуатации башенной сети. Для нас как для мобильного оператора это одна из ключевых составляющих стабильной работы мобильной сети»,— сказал технический директор макрорегиона «Волга» Т2 Дмитрий Плотников.