Зарплаты не дотягивают до ипотеки

Больше 100 тыс. руб. в месяц нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в ипотеку. Только при таком доходе банки одобрят кредит на однушку. По расчетам «РБК Недвижимость», этот уровень зарплаты требуется в 9 из 16 крупнейших городов страны. В списке — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону и Красноярск. В среднем по городам-миллионникам сейчас нужно получать 123 тыс. руб. в месяц, чтобы пройти скоринг, для Москвы — 340 тыс. руб. Но к концу года этот порог может снизиться, если сбудется прогноз Минфина, и ставка по рыночной ипотеке за этот год упадет с 21% до 16%.

По прогнозу, для одобрения ипотеки будет достаточно 96 тыс. руб. в регионах и 270 тыс. руб. в столице. Правда, доступнее ипотека от этого не станет, полагает руководитель направления экспертной аналитики компании «Банки.ру» Инна Солдатенкова: «При снижении ставок по ипотеке будет снижаться и порог необходимого уровня дохода для потенциальных заемщиков. Однако фактическая доступность в первую очередь будет определяться дальнейшей динамикой цен на недвижимость: в случае их роста в отдельных случаях эффект снижения ставок может нивелироваться.

Кроме того, влиять на доступность жилья будет и подход банков к отбору заемщиков. Пока что предпосылок для смягчения критериев нет.

Для банков продолжают действовать макропруденциальные ограничения. Плюс в перспективе при выдаче ипотеки банки будут ориентироваться только на официально подтвержденные доходы, что также снизит доступность ипотеки для определенных клиентов».

По данным Росреестра, в Москве падает спрос на ипотеку. За последний год было заключено 118 тыс. сделок с привлечением банковских средств, что на 2% меньше, чем было в 2024-м. Но это охлаждение вряд ли будет длительным. Заемщики вернутся в ипотеку, причем даже на рыночных условиях, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «В общем-то, этот рынок не останавливался и при высоких ставках, какой-то процент населения все равно брал ипотечные кредиты. Но были разные, наверное, причины. Это мог быть небольшой размер кредита, нужно было просто перекредитоваться до момента продажи квартиры, высокую ставку можно было потерпеть. Но это скорее единичные случаи. Кто-то берет ипотеку по высоким ставкам, ожидая, что потом рефинансируется. Потому что сейчас квартиру можно взять, например, по низкой цене и понимать, что через год она удвоится.

Конечно, сейчас ипотечная ставка будет двузначная и, наверное, недостаточная, чтобы обеспечить какое-то существенное восстановление спроса. Тем не менее по сравнению с прошлым годом мы будем видеть увеличение объема выдач именно по рыночной ипотеке. Тем более вступают в силу некоторые ужесточения условий выдачи льготной ипотеки, прежде всего семейной. Конечно, какая-то часть потенциальных заемщиков будет выпадать из этих льготных ставок. С учетом снижающейся рыночной ставки люди будут использовать эти механизмы. Это будет дороже, но вопрос улучшения жилищных условий в любом случае стоит. В этом году какая-то разморозка рынка определенно будет».

Самыми доступными городами-миллионниками остаются Воронеж, Челябинск и Волгоград. Сейчас, чтобы там оформить ипотеку на однокомнатную квартиру, нужно показать доход примерно в 85 тыс. руб. А к концу года, по прогнозам РБК, достаточно будет 70 тыс. руб.

