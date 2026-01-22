Мир да совет
Как может работать международная организация под руководством президента США
Дональд Трамп подписал устав «Совета мира». То же сделали лидеры еще 18 стран, уже давших свое согласие на вступление в организацию. Учредительное собрание прошло на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На церемонии, в том числе, присутствовали премьеры Венгрии и Армении Виктор Орбан и Никол Пашинян, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как заявлял ранее Дональд Трамп, «Совет мира» мог бы заменить ООН.
Однако сотрудничество этих организаций будет куда более эффективным, рассказал глава Белого дома в рамках своего сегодняшнего выступелния в Давосе.
Президент США Дональд Трамп:
Многие страны только что получили приглашение вступить в «Совет мира», и все хотят принять в этом участие. Мы будем сотрудничать со многими организациями, включая ООН. Я хочу поблагодарить всех за то, что вы здесь. Благодаря госсекретарю Марку Рубио, спецпосланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру мы добились мира на Ближнем Востоке. Никто не думал, что это возможно. Мы завершили восемь войн, и я считаю, что еще одна на подходе. У «Совета мира» есть шанс стать одним из наиболее влиятельных органов из когда-либо созданных. И для меня огромная честь быть его председателем. Я был очень польщен, когда меня об этом попросили.
Вступить в «Совет мира» предложили и России. Владимир Путин 21 января заявил, что Москва скоро даст окончательный ответ на приглашение. СМИ предполагают, что этот вопрос также будет затронут на переговорах с американскими делегатами 22 января. Присоединение России к «Совету мира» наравне с украинским урегулированием ложится в общий трек налаживания дипломатических связей с США, говорит директор Центра европейской информации Николай Топорнин: «Ответ российского президента ожидаем, с учетом того, что Россия и США ищут пути сближения. И Москве важно участие в организации, которая занимается Ближним Востоком. Россия может привнести какой-то конструктивный вклад. "Совет мира" задуман как аналог Организации Объединенных Наций. У постоянных членов Совбеза ООН есть право вето. И в последнее время то Франция, то США, то Россия или Великобритания пользовались этим правом и таким образом сводили на нет эффективность всей организации.
В "Совете мира", создаваемом Дональдом Трампом, такого быть не должно. Очевидно, что "контрольный пакет" тут будет принадлежать Соединенным Штатам, и Дональд Трамп будет являться руководителем этой организации, даже когда покинет пост президента. Насколько эффективной может быть работа России в этой организации? Здесь появилась возможность выстроить новые отношения с США. И грех этим не воспользоваться. Но придется все взвесить и понять, чем организация будет заниматься на практике. Некоторые эксперты считают, что идет коммерциализация международного права. Важно посмотреть, как отреагирует на это Европа, потому что многие европейские лидеры не готовы работать в одной организации вместе с российским президентом. Войдут ли они в этот состав?
Это будет первый тест на совместимость».
Согласно уставу «Совета мира», постоянные члены должны заплатить обязательный взнос в $1 млрд. По словам Владимира Путина, Россия готова направить в организацию Дональда Трампа необходимую сумму. Президент предложил выделить деньги из замороженных в западных странах активов. А остальные заблокированные средства направить на «восстановление территорий» в зоне боевых действий. Техническая возможность для использования замороженных средств России в качестве взноса существует, отметил руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро «А-Про» Дмитрий Дворецкий: «Цифры, которые озвучивали сами США, — до $5 млрд замороженных активов Российской Федерации. Относительно решения президента, полагаю, что имелось в виду распоряжение, возможно, в отношении конкретных служб, которые принадлежат государству.
Если мы говорим о другом типе активов, владельцами которых являются частные инвесторы — юридические или физические лица — титул собственности за ними закреплен. Для того чтобы их забрать, необходимо изменить их титул, то есть право собственности. И такие активы потребуется сначала конфисковать. То есть, например, Соединенные Штаты меняют титул частных инвесторов на американское казначейство, после чего вкладывают эти денежные средства самостоятельно, своим собственным решением, во что-то, о чем в конечном итоге будет достигнута договоренность. Что же касается решения президента России, гражданское законодательство содержит механизмы, каким образом можно в собственность государства перевести частные активы. Существуют процедуры, однако они предполагают возмездность. Государство в этом случае должно будет вернуть инвесторам равноценную стоимость в зависимости от того, как она будет определяться, на какую дату.
Полагаю, что среди частных инвесторов значительную долю занимают компании, юридические лица, которые принадлежат Российской Федерации. В связи с этим процедура может пройти легче. В принципе, идея президента осуществима».
Как отметил Стив Уиткофф, «Совет мира» будет действовать не только в секторе Газа, но и в других регионах. Тем временем Норвегия, Дания и Франция официально отказались вступить в организацию.