Мир да совет

Дональд Трамп подписал устав «Совета мира». То же сделали лидеры еще 18 стран, уже давших свое согласие на вступление в организацию. Учредительное собрание прошло на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На церемонии, в том числе, присутствовали премьеры Венгрии и Армении Виктор Орбан и Никол Пашинян, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как заявлял ранее Дональд Трамп, «Совет мира» мог бы заменить ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Однако сотрудничество этих организаций будет куда более эффективным, рассказал глава Белого дома в рамках своего сегодняшнего выступелния в Давосе.

Президент США Дональд Трамп: Многие страны только что получили приглашение вступить в «Совет мира», и все хотят принять в этом участие. Мы будем сотрудничать со многими организациями, включая ООН. Я хочу поблагодарить всех за то, что вы здесь. Благодаря госсекретарю Марку Рубио, спецпосланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру мы добились мира на Ближнем Востоке. Никто не думал, что это возможно. Мы завершили восемь войн, и я считаю, что еще одна на подходе. У «Совета мира» есть шанс стать одним из наиболее влиятельных органов из когда-либо созданных. И для меня огромная честь быть его председателем. Я был очень польщен, когда меня об этом попросили.

Вступить в «Совет мира» предложили и России. Владимир Путин 21 января заявил, что Москва скоро даст окончательный ответ на приглашение. СМИ предполагают, что этот вопрос также будет затронут на переговорах с американскими делегатами 22 января. Присоединение России к «Совету мира» наравне с украинским урегулированием ложится в общий трек налаживания дипломатических связей с США, говорит директор Центра европейской информации Николай Топорнин: «Ответ российского президента ожидаем, с учетом того, что Россия и США ищут пути сближения. И Москве важно участие в организации, которая занимается Ближним Востоком. Россия может привнести какой-то конструктивный вклад. "Совет мира" задуман как аналог Организации Объединенных Наций. У постоянных членов Совбеза ООН есть право вето. И в последнее время то Франция, то США, то Россия или Великобритания пользовались этим правом и таким образом сводили на нет эффективность всей организации.

В "Совете мира", создаваемом Дональдом Трампом, такого быть не должно. Очевидно, что "контрольный пакет" тут будет принадлежать Соединенным Штатам, и Дональд Трамп будет являться руководителем этой организации, даже когда покинет пост президента. Насколько эффективной может быть работа России в этой организации? Здесь появилась возможность выстроить новые отношения с США. И грех этим не воспользоваться. Но придется все взвесить и понять, чем организация будет заниматься на практике. Некоторые эксперты считают, что идет коммерциализация международного права. Важно посмотреть, как отреагирует на это Европа, потому что многие европейские лидеры не готовы работать в одной организации вместе с российским президентом. Войдут ли они в этот состав?

Это будет первый тест на совместимость».

Согласно уставу «Совета мира», постоянные члены должны заплатить обязательный взнос в $1 млрд. По словам Владимира Путина, Россия готова направить в организацию Дональда Трампа необходимую сумму. Президент предложил выделить деньги из замороженных в западных странах активов. А остальные заблокированные средства направить на «восстановление территорий» в зоне боевых действий. Техническая возможность для использования замороженных средств России в качестве взноса существует, отметил руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро «А-Про» Дмитрий Дворецкий: «Цифры, которые озвучивали сами США, — до $5 млрд замороженных активов Российской Федерации. Относительно решения президента, полагаю, что имелось в виду распоряжение, возможно, в отношении конкретных служб, которые принадлежат государству.

Если мы говорим о другом типе активов, владельцами которых являются частные инвесторы — юридические или физические лица — титул собственности за ними закреплен. Для того чтобы их забрать, необходимо изменить их титул, то есть право собственности. И такие активы потребуется сначала конфисковать. То есть, например, Соединенные Штаты меняют титул частных инвесторов на американское казначейство, после чего вкладывают эти денежные средства самостоятельно, своим собственным решением, во что-то, о чем в конечном итоге будет достигнута договоренность. Что же касается решения президента России, гражданское законодательство содержит механизмы, каким образом можно в собственность государства перевести частные активы. Существуют процедуры, однако они предполагают возмездность. Государство в этом случае должно будет вернуть инвесторам равноценную стоимость в зависимости от того, как она будет определяться, на какую дату.

Полагаю, что среди частных инвесторов значительную долю занимают компании, юридические лица, которые принадлежат Российской Федерации. В связи с этим процедура может пройти легче. В принципе, идея президента осуществима».

Как отметил Стив Уиткофф, «Совет мира» будет действовать не только в секторе Газа, но и в других регионах. Тем временем Норвегия, Дания и Франция официально отказались вступить в организацию.

Ульяна Горелова