Приставы изъяли автомобили у троих должников после рейда на мещерском посту ДПС

Троих водителей — должников по различным платежам выявили судебные приставы во время совместного рейда на посту ДПС «Мещерский» в Нижнем Новгороде. Совокупная задолженность водителей превысила 1,1 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального ГУ ФССП 22 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области

Должников, следовавших мимо стационарного поста, выявляли с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Он интегрируется с базами ФССП и автоматически выявляет автомобили должников в транспортном потоке.

Остановленные водители накопили долги по алиментам, налогам, кредитам и штрафам ГИБДД. Автомобили должников — «КАМАЗ», Chevrolet Niva и Mitsubishi Lancer — арестовали и отправили на спецстоянку. Теперь у граждан есть 10 дней для погашения задолженности, иначе имущество передадут на реализацию.

Галина Шамберина