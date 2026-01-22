В Башкирии врачу-неврологу смягчили приговор за взяточничество

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии пересмотрела приговор Белорецкого межрайонного суда республики 38-летнему врачу-неврологу Бурзянской центральной районной больницы, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Суд первой инстанции признал его виновным в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и приговорил к пяти годам колонии общего режима со штрафом 120 тыс. руб., лишив права заниматься врачебной деятельностью на три года.

Суд установил, что с октября 2023 года по март 2025 года подсудимый выдал более десяти фиктивных больничных листа без фактического медосмотра. За это он получил 49 тыс. руб.

Суд апелляционной инстанции переквалифицировал действия осужденного по получению взяток на мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и оштрафовал на 150 тыс. руб. с лишением права в течение года занимать руководящие должности в медучреждениях, связанные с клинико-экспертной работой и правом выдачи листков нетрудоспособности.

Майя Иванова