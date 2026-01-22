В Ульяновске торжественно отметили выпуск юбилейной лопасти для ветрогенераторов

350 лопастей произвели на новом ульяновском заводе «Росатом Ветролопасти», сообщила в четверг, 22 января, пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

По словам губернатора региона Алексея Русских, с выпуском юбилейной лопасти он поздравил трудовой коллектив предприятия (численностью почти 500 человек), благодаря слаженной работе которого «предприятие вышло на проектную мощность», отмечается в сообщении. Юбилейная композитная лопасть будет доставлена для оборудования крупнейшего в России Новолакского ветропарка в Дагестане.

Запуск производства лопастей для ветрогенераторов завода «Росатом Ветролопасти» состоялся в декабре 2024 года. Производство размещено в Заволжском районе Ульяновска, рядом с самолетостроительным заводом «Авиастар» (филиал ПАО «Ил»), на площадях, которые раньше арендовала у АО «Аэрокомпозит» датская компания «Вестас», производитель лопастей для ветрогенераторов.

«Вестас» запустила производство лопастей в декабре 2018 года, но в апреле 2022 года заявила, что намерена покинуть страну, а в июле 2022 года закрыла производство лопастей.

Инвестиции АО «Росатом Ветролопасти» в создание производства лопастей составили 1,7 млрд руб. Было заявлено, что при полной загрузке завод сможет выпускать до 450 лопастей в год. Выход предприятия на проектную мощность был запланирован на начало 2025 года.

Андрей Васильев, Ульяновск