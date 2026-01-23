Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях недели года: новые глобальные проекты мира красоты, инновации в работе российских модных брендов.

L’Oreal приходит в Индию

На Всемирном экономическом форуме в Давосе французская компания L’Oreal объявила о старте проекта: в Индии откроется первый глобальный технологический центр. Планируется, что в новом офисе в Хайдарабаде будут работать 2000 сотрудников, включая аналитиков, специалистов по искусственному интеллекту, инженеров-технологов. «Этот первый в своем роде центр бьюти-технологий станет флагманской площадкой для создания следующего поколения инноваций и услуг в сфере красоты, основанных на искусственном интеллекте», — говорится в официальном заявлении L’Oreal. Объем инвестиций составит более 350 миллионов евро.

Генеральный директор компании L'Oreal Group Николя Иеронимус на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Фото: Halil Sagirkaya / Anadolu / Getty Images

Фото: Halil Sagirkaya / Anadolu / Getty Images

Гид по стилю Lamoda

Российская фэшн-платформа Lamoda объявила о запуске кампании «Г(ии)д по стилю». Это экосистема цифровых инструментов, которые помогут подбирать образы, управлять своим гардеробом и принимать более осознанные решения о покупках. В помощь пользователям — ИИ-стилист, онлайн-примерки, поиск по фото и формирование онлайн гардероба.

Фото: Lamoda

Monochrome запускает размерную сетку

Российский бренд одежды Monochrome впервые разработал размерную сетку — теперь, помимо привычного «унисайза» будут и другие варианты посадки изделий на разные типы фигур. Так, размеры появятся в базовых моделях вроде худи, брюк, футболок, свитеров и кардиганов: juicy — это самый большой размер в линейке, средний — petite и самый маленький — small. Узнаваемый комфортный оверсайз Monochrome будет адаптирован и под более хрупкие пропорции.

Фото: Monochrome

Dermadrop — теперь и дома

Компания Dermadrop, известная своей технологией салонных процедур безинъекционной мезотерапии, запустила линию домашнего ухода Home Care. В нее вошли: семь сывороток с разными активными ингредиентами (на основе матчи и бакучиола, пептидов, с витаминами, гиалуронойо и койевой кислотами) и решающих различные задачи кожи, и базовый увлажняющий крем для ежедневного применения.

Фото: Dermadrop

