Дайджест событий
Неделя модных новостей
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях недели года: новые глобальные проекты мира красоты, инновации в работе российских модных брендов.
L’Oreal приходит в Индию
На Всемирном экономическом форуме в Давосе французская компания L’Oreal объявила о старте проекта: в Индии откроется первый глобальный технологический центр. Планируется, что в новом офисе в Хайдарабаде будут работать 2000 сотрудников, включая аналитиков, специалистов по искусственному интеллекту, инженеров-технологов. «Этот первый в своем роде центр бьюти-технологий станет флагманской площадкой для создания следующего поколения инноваций и услуг в сфере красоты, основанных на искусственном интеллекте», — говорится в официальном заявлении L’Oreal. Объем инвестиций составит более 350 миллионов евро.
Генеральный директор компании L'Oreal Group Николя Иеронимус на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Фото: Halil Sagirkaya / Anadolu / Getty Images
Гид по стилю Lamoda
Российская фэшн-платформа Lamoda объявила о запуске кампании «Г(ии)д по стилю». Это экосистема цифровых инструментов, которые помогут подбирать образы, управлять своим гардеробом и принимать более осознанные решения о покупках. В помощь пользователям — ИИ-стилист, онлайн-примерки, поиск по фото и формирование онлайн гардероба.
Monochrome запускает размерную сетку
Российский бренд одежды Monochrome впервые разработал размерную сетку — теперь, помимо привычного «унисайза» будут и другие варианты посадки изделий на разные типы фигур. Так, размеры появятся в базовых моделях вроде худи, брюк, футболок, свитеров и кардиганов: juicy — это самый большой размер в линейке, средний — petite и самый маленький — small. Узнаваемый комфортный оверсайз Monochrome будет адаптирован и под более хрупкие пропорции.
Dermadrop — теперь и дома
Компания Dermadrop, известная своей технологией салонных процедур безинъекционной мезотерапии, запустила линию домашнего ухода Home Care. В нее вошли: семь сывороток с разными активными ингредиентами (на основе матчи и бакучиола, пептидов, с витаминами, гиалуронойо и койевой кислотами) и решающих различные задачи кожи, и базовый увлажняющий крем для ежедневного применения.