В Уфе школьница отдала мошенникам 3 млн рублей

В Уфе возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Потерпевшая, 15-летняя школьница, под влиянием «сотрудников госорганов» отдала неизвестному курьеру два сейфа с 3 млн руб.

Накануне подростку позвонил с неизвестного номера «сотрудник» гипермаркета, который сообщил о якобы оформленной доставке и узнал у нее код из смс. Затем на телефон пришло сообщение о «несанкционированной доверенности» на портале Госуслуг с рекомендацией позвонить на телефон горячей линии. Испугавшись, школьница выполнила указания.

После этого ей поочередно звонили мошенники, представлявшиеся специалистами Минцифры, Росфинмониторинга и спецслужб. Они убедили школьницу, что ее семье грозит уголовная ответственность, а средства на счетах родителей в опасности. Собеседники запретили ей рассказывать о ситуации родным, пользоваться поисковиками и требовали поддерживать постоянную видеосвязь.

На другой день лжесотрудник Росфинмониторинга спросил у подростка, есть ли в квартире ценности, и та сообщила о двух сейфах с деньгами. Выяснив, что школьница знает пароль от сейфов, собеседник пригрозил обыском.

«Специалист спецслужбы» предупредил, что сейфы заберет курьер якобы для проверки. Мошенники перевели 500 руб. на счет младшей сестры потерпевшей, чтобы та ушла гулять. Когда школьница осталась дома одна, к ней приехал курьер. Под дистанционным руководством «начальника» он упаковал сейфы в коробки и изъял сим-карту подростка якобы для проверки.

Вечером родители обнаружили пропажу.

Майя Иванова