Галина Камалутдинова стала главой управления образования администрации Ижевска

22 января Галину Камалутдинову назначили на должность начальника управления образования администрации Ижевска. На этом посту она сменила Елену Рассомахину, которая временно замещала эту должность. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Галина Камалутдинова является уроженкой Ижевска. Она окончила Глазовский пединститут и Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ. С 1994 по 2020 года госпожа Камалутдинова преподавала историю в школах №10, 12, 17. В 2020—2023 годах занимала должность замначальника управления образования администрации Ижевска. Также в период с 2000 до 2008 годов возглавляла отдел по обеспечению деятельности Ленинской территориальной избирательной комиссии.

Владислав Галичанин