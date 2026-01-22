Жителя Удмуртии осудят за срыв погона с полицейского

22-летний житель Юкаменского района предстанет перед судом за применение насилия к замначальника отдела полиции после административного правонарушения (ст. 318, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, 14 сентября 2025 года обвиняемый был задержан за совершение административного правонарушения. Тогда он у здания полиции ударил по руке сотрудника органов и сорвал с него погон.

Прокурор Юкаменского района утвердил обвинение. Уголовное дело направлено в суд.

Владислав Галичанин