Ким Чен Ын торжественно открыл сауну
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественном открытии Онпхоского дома отдыха трудящихся. Снимки с церемонии и осмотра комплекса опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.
Как отмечает ЦТАК, Онпхоский дом отдыха, имеющий почти 80-летнюю историю, был полностью перестроен и превратился в современную базу культурного отдыха и бальнеологического лечения. На его территории размещены оздоровительные сооружения, комплексные сервисные базы, а также различные сауны, органично вписанные в природный ландшафт.
Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван отметил, что обновленный дом отдыха «демонстрирует уровень развития периферии» и позволит посетителям «восстановить здоровье и жизненную силу, ощутить большую гордость за нашу социалистическую жизнь и восторг». Лидер КНДР поручил завершить подготовку к эксплуатации объекта и открыть дом отдыха для посетителей в феврале.