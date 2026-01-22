Ким Чен Ын торжественно открыл сауну

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественном открытии Онпхоского дома отдыха трудящихся. Снимки с церемонии и осмотра комплекса опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как отмечает ЦТАК, Онпхоский дом отдыха, имеющий почти 80-летнюю историю, был полностью перестроен и превратился в современную базу культурного отдыха и бальнеологического лечения. На его территории размещены оздоровительные сооружения, комплексные сервисные базы, а также различные сауны, органично вписанные в природный ландшафт.

Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван отметил, что обновленный дом отдыха «демонстрирует уровень развития периферии» и позволит посетителям «восстановить здоровье и жизненную силу, ощутить большую гордость за нашу социалистическую жизнь и восторг». Лидер КНДР поручил завершить подготовку к эксплуатации объекта и открыть дом отдыха для посетителей в феврале.