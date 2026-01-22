Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ким Чен Ын торжественно открыл сауну

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественном открытии Онпхоского дома отдыха трудящихся. Снимки с церемонии и осмотра комплекса опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Предыдущая фотография
Ким Чен Ын (в центре) на открытии Опхоского дома отдыха трудящихся

Ким Чен Ын (в центре) на открытии Опхоского дома отдыха трудящихся

Фото: KCNA / Reuters

Зрители на церемонии открытия саун

Зрители на церемонии открытия саун

Фото: KCNA / Reuters

Ким Чен Ын (в центре)

Ким Чен Ын (в центре)

Фото: KCNA / Reuters

Ким Чен Ын (второй справа)

Ким Чен Ын (второй справа)

Фото: KCNA / Reuters

Ким Чен Ын в сауне

Ким Чен Ын в сауне

Фото: KCNA

Следующая фотография
1 / 5

Ким Чен Ын (в центре) на открытии Опхоского дома отдыха трудящихся

Фото: KCNA / Reuters

Зрители на церемонии открытия саун

Фото: KCNA / Reuters

Ким Чен Ын (в центре)

Фото: KCNA / Reuters

Ким Чен Ын (второй справа)

Фото: KCNA / Reuters

Ким Чен Ын в сауне

Фото: KCNA

Как отмечает ЦТАК, Онпхоский дом отдыха, имеющий почти 80-летнюю историю, был полностью перестроен и превратился в современную базу культурного отдыха и бальнеологического лечения. На его территории размещены оздоровительные сооружения, комплексные сервисные базы, а также различные сауны, органично вписанные в природный ландшафт.

Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван отметил, что обновленный дом отдыха «демонстрирует уровень развития периферии» и позволит посетителям «восстановить здоровье и жизненную силу, ощутить большую гордость за нашу социалистическую жизнь и восторг». Лидер КНДР поручил завершить подготовку к эксплуатации объекта и открыть дом отдыха для посетителей в феврале.

Новости компаний Все