Не самый дорогой наш

В новогодние праздники регионы СЗФО и особенно Санкт-Петербург стали лидерами направлений для путешествий по России. Город на Неве за 11 дней 2026 года принял почти 1,3 млн туристов, сообщает Смольный. Как замечают туроператоры, цены на поездки в Санкт-Петербург выросли от 9 до 22%. Однако при этом, по данным представителей сегмента HoReCa, туристы неохотно откликаются на развлекательные направления, которые им предлагают отели. Экономию представители отрасли объясняют тем, что сейчас в культурную столицу приезжает «не самый дорогой турист из регионов». В дальнейшем, чтобы увеличить бюджет, эксперты отрасли предлагают развивать внешний туризм. Его сейчас активно прорабатывают регионы Русской Арктики.

В Петербург за гастрономией и впечатлениями

За новогодние праздники Петербург принял порядка 1,28 млн гостей, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Как подчеркнули в городском комитете по развитию туризма, в сравнении с прошлым годом число туристских прибытий в Северную столицу выросло на 5%. По их же данным, средняя продолжительность поездки туристов из российских регионов составляла три-четыре дня. Топ российских городов и регионов, посетивших город на Неве, выглядел следующим образом: Москва, Московская область, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Сочи, Уфа и Новосибирск. При этом доля иностранных туристов в общем турпотоке не превышала 7–8%. В течение новогодних каникул основной зарубежный турпоток был представлен туристами из Китая, Ирана, Вьетнама. Также приезжали граждане Белоруссии и Казахстана.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково, с 31 декабря по 11 января аэропорт обслужил 705 969 пассажиров, что на 7% больше, чем в предыдущие новогодние праздники. «Среди российских направлений пассажиры чаще всего выбирали Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Казань. При этом заметный прирост показал Екатеринбург — на 74%, до практически 30 тыс. пассажиров,— рассказывает директор по авиационной коммерции аэропорта Пулково Асият Халваши.— Среди международных — Стамбул, это безусловный лидер. Это направление показало прирост на 74%, до 28 тыс. пассажиров. Увеличение обусловлено появлением в прошлом году еще одного перевозчика по этому направлению (авиакомпания AJet). Также Turkish Airlines впервые оставили широкофюзеляжный самолет в рамках зимнего расписания». Также туристы в Петербург приезжали из Дубая, Шарм-эль-Шейха, Минска и Еревана.

Как правило, гости Северной столицы проводили время «культурно-познавательно». Их интересовали музеи, выставки, театральные постановки, семейные прогулки по центру Петербурга, водные прогулки. Власти города пояснили, что водные развлечения стали возможны благодаря проекту «Сезон премьер», в рамках которого проходили выставки, театральные премьеры, зимние маршруты, в том числе и водные, а также такие активности, как катки. Для туристов предлагали фестиваль ледовых скульптур «Кроншлед» (его посетило 477 тыс. человек), светомузыкальное представление на Троицком и Дворцовых мостах «Сердцу Петербурга», новогоднее световое представление в Кронштадте на Якорной площади.

По словам председателя экспертного совета при комиссии по туротрасли Заксобрания, председателя комитета по предпринимательству в сфере туризма городской Торгово-промышленной палаты Александра Мусихина, помимо классических развлечений, добавляются объекты «новой географии», не менее важны событийный календарь, гастрономия. Доминирует так называемый «туризм впечатлений».

«Петербург является одним из самых известных востребованных направлений так называемого новогоднего туризма,— отмечает господин Мусихин.— Туристов привлекает как насыщенная экскурсионная программа, так и праздничная городская атмосфера. Из года в год большое внимание уделяется именно атмосфере праздника: туристам нравится, как украшен город, большое количество праздничных событий, специальные меню и многое другое — все это способствует не только возвратности, но и притоку новых туристов».

Среднестатистический экономный турист

Как отмечают в Смольном, проживание, питание и развлечения составляют основную долю в стоимости затрат туриста — порядка 62%. В целом в праздники среднестатистический турист из регионов РФ тратил в Санкт-Петербурге порядка 11–11,5 тыс. рублей в день. По данным пресс-службы «Яндекс Путешествий», количество бронирований в этом году в сравнении с началом 2025-го выросло на 4%. В этот период средняя цена за ночь в отеле Петербурга составила 9340 рублей, а среднее количество ночей, которые туристы провели в отелях и апартаментах,— всего две.

По словам Александра Мусихина, туроператоры сообщают о росте цен на поездки в Петербург по сравнению с новогодним периодом 2025 года от 9% до 22%, то есть, по их данным, средняя стоимость тура в Петербург на четыре дня составляет от 22 тыс. до 27 тыс. рублей на человека без учета дороги. Однако, как отмечают в Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) в Санкт-Петербурге и Ленобласти, загрузка отелей была на уровне прошлогодних праздников. При этом туристы неохотно откликались на развлекательные программы, которые им предлагали представители отелей. Экономию представители отрасли объясняют тем, что сейчас в культурную столицу приезжает «не самый дорогой турист, из регионов».

«По цене примерно выросли на 10%, но это обусловлено общим повышением цен, средний чек при этом не растет,— рассказывает член ФРиО, заместитель генерального директора отеля «Амбассадор» в Санкт-Петербурге Евгений Прокопцов.— Интересная тенденция, которую можно выделить в этом году,— это рост числа групповых туристов и организованных групп».

По словам представителей ресторанного бизнеса, прирост посещаемости был незначительным, причем на выручку повлияла продолжительность праздников. «Исходя из анализа данных франчайзинговых ресторанов брендов, которым оказывает услуги консалтинговая компания MKS, за январские праздничные дни мы не наблюдаем особых качественных отличий в сравнении с прошлым аналогичным периодом (причем вне зависимости от расположения ресторанов — центр или спальный район),— прокомментировал «Ъ- Review. Северо-Запад» управляющий партнер «Пхали-Хинкали» и соучредитель «Хачо и Пури» Максим Кораблев-Дайсон.— Однако, безусловно, мы видим прирост посещаемости и выручки в праздники, но связываем это, прежде всего, не с качественными показателями, а с количественными: в этом году самих праздничных дней было больше, соответственно увеличилась и длительность новогодних каникул. Следовательно, сильного увеличения туристического потока, в сравнении с 2025 годом наши бренды не ощутили».

В целом, по словам господина Мусихина, рост турпотока в Петербурге в дальнейшем будет идти умеренными темпами, в основном за счет внутреннего туризма. «Существует большой дисбаланс между внутренним и въездным туризмом. Въездные потоки восстанавливаются значительно медленнее внутренних. На мой взгляд, необходимо усилить работу по привлечению иностранных туристов: усилить продвижение направления за рубежом, привлекать иностранных авиаперевозчиков, работать над комфортностью пребывания интуристов в городе»,— отмечает эксперт.

Лидеры планов

По данным «Авито Путешествий», каждый третий россиянин (30%) в будущем хотел бы объехать почти всю страну. Чаще всего об этом, правда, говорят молодые люди 18–34 лет (33%), жители городов с населением 100–250 тыс. человек (38%) и жители Северо-Кавказского ФО (37%). В топ-5 направлений третье место в этом опросе отводится Карелии, на которую приходится 49%.

Как сообщает Администрация Республики Карелия, по состоянию на 1 января 2026 года объем поступлений туристического налога по всем муниципальным образованиям составил почти 66 млн рублей. По словам главы Республики Карелия Артура Парфенчикова, за первые дни нового года более 4 тыс. человек посетили остров Кижи. «Чтобы полюбоваться заснеженными куполами Преображенской церкви, люди едут со всей России и зарубежья. Визитная карточка Русского Севера, объект культурного наследия ЮНЕСКО — в 2021 году мы сделали к нему сухопутный маршрут. Новый круглогодичный путь к заповеднику — это и удобнее, и дешевле, чем на "Комете". Если в 2024 году им воспользовались 45 тысяч человек, то в 2025 — больше 75 тысяч»,— комментирует господин Парфенчиков.

Опрос от «Авито» показывает, что молодежь до 24 лет чаще выбирает Дальний Восток (43%) и Север России (28%). Путешественники 25–34 лет активнее других планируют поездки в Калининградскую область (45%) и на Камчатку (43%). Респонденты 35–44 лет чаще называют в числе желаемых направлений Байкал (63%), Алтай (61%) и Карелию (55%).

По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, в этом году в праздники их регион посетили 72 тыс. человек, это на 4% больше, чем в начале прошлого года. Загрузка отелей и гостиниц в целом по региону составила 65%, в Зеленоградске при этом загрузка гостиниц достигала 80%.

Позитивные цифры по туризму демонстрирует и Русская Арктика. По данным Центра развития туризма и культуры Архангельской области, в период с 31 декабря по 11 января 2026 года к ним в регион приехали 133 тыс. человек. «Мы фиксируем рост индивидуального туриста, который самостоятельно планирует свое путешествие. В регион приезжают много молодых пар и семей с детьми. Также часто гости, чтобы быть мобильными и не зависеть от разных обстоятельств, предпочитают приезжать в Архангельскую область на автомобиле»,— прокомментировали в пресс-службе Центра. По их данным, в новогодние праздники гости приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Новосибирска, Сыктывкара, Костромы, Тулы, Ростова, Нижнего Новгорода, Орла, Пскова, Краснодара, Вологды, Воронежа, Ростова-на-Дону, Владимира, Калининграда и других городов. Также провести каникулы на Севере выбрали туристы из зарубежных стран: Великобритании, Чехии, Китая, Египта и Австрии.

На Русский Север, как правило туристы ездят за колоритом, зимними развлечениями и уникальными природными явлениями. В Архангельской области ежегодно большим спросом пользуется программа «Веселое Новогодие» в музее-заповеднике «Малые Корелы». За первые 11 дней 2026 года архитектурно-ландшафтную экспозицию посетили более 27,5 тыс. человек. Более 1700 гостей приехали в старинный Яренск — село Ленского района, чтобы встретиться с Матушкой Зимой.

Мурманск, в свою очередь, делает ставку на спорт: регион обладает самым продолжительным сезоном в России — до 200 дней. Почти пять лет назад в Кировске ввели в эксплуатацию систему оснежения для горнолыжных трасс северного и южного склона горы Айкуайвенчорр, что позволило кардинально решить проблему раннего открытия горнолыжного сезона. В Териберке и на побережье Баренцева моря набирают популярность дайвинг и фридайвинг, а для новичков предлагается уникальный арктический снорклинг. Зимой гости могут отправиться на морскую рыбалку.

Как заявила в конце прошлого года министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор, в 2026 году значительная часть средств региона будет направлена в том числе на развитие объектов размещения, благоустройство популярных точек наблюдения за северным сиянием, внедрение единой системы туристической навигации.

Сейчас для охоты за северным сиянием в Мурманской области запустили проект «Сияющие объекты». Предприниматели устанавливают специальные навигационные знаки, организуют безопасные парковки, точки обогрева, кафе и санитарные зоны в лучших местах для наблюдения, превращая процесс в комфортное и безопасное приключение. Для туристов даже разработали «Правила хорошего тона Мурманской области» — рекомендации, как вести себя, например, во время фотоохоты за северным сиянием, нахождения на природных территориях, в исторических местах и местах памяти. Со стороны иностранных туристов в Мурманской области наблюдают спрос с таких направлений, как ЮАР, Бразилия и Япония.

Как полагают эксперты, регионы русского Севера сейчас показывают высокий уровень адаптации для туристов, а также стремятся к дальнейшему росту качества сервиса и комфорта. «Чтобы туристический продукт стал максимально привлекательным для иностранных гостей, его адаптируют с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей целевых рынков, включая удобство оплаты, языковую навигацию и предпочтения в питании и размещении,— отмечает директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских.— Создание персонализированных маршрутов, обучение гидов-переводчиков, развитие цифровых сервисов и обеспечение высокого уровня сервиса и безопасности являются важными аспектами. Технологии и качественный брендинг, включающий историю и уникальные предложения того или иного региона, помогают заинтересовать зарубежных туристов и создать комфортные условия на всех этапах их путешествия — от бронирования до отъезда. Специализация под конкретные рынки, например Китай или ближневосточные страны, позволяет эффективно выстраивать работу с зарубежными туристами».

