Депутат заксобрания Прикамья вновь ушел на СВО

Депутат Законодательного собрания Пермского края от КПРФ Степан Федотовских отбыл на СВО. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник в политэлитах. В 2022 году парламентарий уже был участником спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Губахинское местное отделение КПРФ Фото: Губахинское местное отделение КПРФ

Депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Владимира Чулошникова, был передан господину Федотовских в декабре прошлого года. Соответствующее решение было принято ЦК КПРФ.

Степан Федотовских родился в 1992 году в городе Кизеле Пермской области. Трудовую деятельность начал в 2018 году в ОАО «РЖД». С 2018 года является членом КПРФ.