Подросток, напавший на сотрудницу лицея №37 в Нижнекамске, не состоял на учете

Подросток, устроивший нападение в многопрофильном лицее № 37 Нижнекамска, ранее не состоял на профилактическом учете и воспитывался в обычной семье. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

Установлено, что ученик 7-го класса напал с ножом на сотрудницу школы. Женщина получила ранение руки, ей оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Перед нападением подросток взорвал три петарды. Ученики были эвакуированы, среди них пострадавших нет.

По факту произошедшего Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), а также по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). При этом сам 13-летний школьник уголовной ответственности не подлежит в силу возраста.

Как пояснил «Ъ Волга-Урал» партнер юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов, в отношении подростка будут применены меры профилактического характера. Его поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, а также возможно направление в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа по решению суда. Кроме того, в обязательном порядке будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой определят дальнейшие меры, включая возможное принудительное лечение.

«Родители подростка могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — это предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Также не исключена гражданско-правовая ответственность: родители обязаны будут возместить ущерб, причиненный пострадавшей», — отметил юрист.

Анна Кайдалова