Теневая утечка металла

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали предполагаемых участников межрегиональной организованной преступной группы, подозреваемых в хищении продукции АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК). Среди фигурантов сотрудники предприятия, перешедшего в собственность государства в 2024 году, и представители коммерческих организаций. По версии следствия, работники ЧЭМК похищали ферросплавы, заменяя их на некачественный металл во время отгрузки, а после по фиктивным документам передавали компаниям, с которыми находились в сговоре. Ущерб только от одного преступного эпизода оценивается в сумму более 25 млн руб.

Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ

В Челябинской области силовики пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся хищением имущества госпредприятия. Задержаны шесть человек, в том числе сотрудники АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и представители коммерческих организаций. Их обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщают пресс-службы региональных управлений СКР и ФСБ РФ.

По данным следствия, сотрудники ЧЭМК длительное время находились в сговоре с двумя представителями коммерческих компаний, похищая вверенную им ферросплавную продукцию. Преступная схема заключалась в следующем: часть сплавов, предназначенных для поставки и выполнения государственного заказа по производству спецсталей, в процессе перевозки отгружалась и заменялась на некачественный металл, считает следствие. Продукцию сотрудники комбината передавали коммерческим организациям. По данным УФСБ, предприниматели предоставляли фиктивную исполнительную и сопроводительную документацию об объемах поставляемой продукции.

«Похищенный металл организаторы ОПГ реализовывали посредством теневого рынка на территории России»,— сообщает УФСБ. Предварительный размер ущерба, нанесенный металлургической отрасли Челябинской области в результате одного преступного эпизода, по оценке ведомства, превысил 25 млн руб.

Подозреваемых силовики задержали с поличным при очередной попытке хищения ферросплавов. По данным СКР, одним из них является мастер остывочного отделения плавильного цеха комбината. Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения. Всем предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Челябинский электрометаллургический комбинат является одним из крупнейших производителей ферросплавов в России. С февраля 2024 года он принадлежит государству. Тогда Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры РФ к компании «Эталон» и владельцам ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым об изъятии акций трех предприятий — АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Истец смог доказать, что заводы были незаконно приватизированы в 1990-х годах, так как решение о передаче предприятий в частную собственность приняли региональные органы власти, а не федеральные. Сейчас ЧЭМК принадлежит Росимуществу.

В августе 2024 года на ЧЭМК сменилось руководство в связи с возбужденным уголовным делом в отношении предыдущего генерального директора Павла Ходоровского. Его задержали по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними. Пост гендиректора занял Анатолий Бровко. В декабре Павла Ходоровского признали виновным и приговорили к четырем годам условного лишения свободы.

Ольга Воробьева